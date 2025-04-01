https://1prime.ru/20250401/euroclear-856296464.html
Суд постановил взыскать с Euroclear Bank свыше 13 млрд в пользу МКБ
Суд постановил взыскать с Euroclear Bank свыше 13 млрд в пользу МКБ - 01.04.2025, ПРАЙМ
Суд постановил взыскать с Euroclear Bank свыше 13 млрд в пользу МКБ
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску ПАО "Московский кредитный банк" взыскала с бельгийского Euroclear... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T20:29+0300
2025-04-01T20:29+0300
2025-04-01T20:38+0300
экономика
апелляция
суд
взыскание
euroclear bank
иск
мкб
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску ПАО "Московский кредитный банк" взыскала с бельгийского Euroclear Bank более 125,1 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 129 тысяч фунтов стерлингов (в сумме – более 13,6 миллиарда рублей на дату вынесения решения). Как следует из опубликованного постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. Иск был подан в июле. МКБ несколько раз уточнял исковые требования. В результате были заявлены требования о взыскании убытков в виде неполученных доходов в размере сумм погашения ценных бумаг, выплаты купонов по облигациям и дивидендов по акциям, а также процентов за пользование чужими денежными средствами с 24 февраля по 17 июля 2024 года в общем размере около 1,9 миллиарда рублей в пересчете по текущему курсу и процентов за период с 18 июля 2024 года по дату исполнения решения. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, отказав истцу во взыскании процентов. Как пояснил представитель МКБ в суде, у банка в Euroclear было два счета, на которых учитывались ценные бумаги, – один напрямую, второй – через Национальный расчетный депозитарий. Из-за санкций бумаги и денежные средства оказались заблокированы, чем нарушаются права МКБ, заявил истец. Ответчик просил иск отклонить, так как доход истцу продолжает начисляться, а "временные ограничения не означают экспроприацию". Он также заявил, что МКБ получит взыскиваемые суммы по механизму президентского указа №665 и уже получил порядка 2,5 миллиона долларов. Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе МКБ, комментируя предъявление иска, "эти действия направлены на разблокировку замороженных активов". Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национальный расчетный депозитарий). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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апелляция, суд, взыскание, euroclear bank, иск, мкб
Экономика, апелляция, суд, взыскание, Euroclear Bank, иск, МКБ
Суд постановил взыскать с Euroclear Bank свыше 13 млрд в пользу МКБ
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank 13,6 млрд рублей в пользу МКБ
МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску ПАО "Московский кредитный банк" взыскала с бельгийского Euroclear Bank более 125,1 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 129 тысяч фунтов стерлингов (в сумме – более 13,6 миллиарда рублей на дату вынесения решения).
Как следует из опубликованного постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу.
Иск был подан в июле. МКБ несколько раз уточнял исковые требования. В результате были заявлены требования о взыскании убытков в виде неполученных доходов в размере сумм погашения ценных бумаг, выплаты купонов по облигациям и дивидендов по акциям, а также процентов за пользование чужими денежными средствами с 24 февраля по 17 июля 2024 года в общем размере около 1,9 миллиарда рублей в пересчете по текущему курсу и процентов за период с 18 июля 2024 года по дату исполнения решения.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, отказав истцу во взыскании процентов.
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank
Как пояснил представитель МКБ в суде, у банка в Euroclear было два счета, на которых учитывались ценные бумаги, – один напрямую, второй – через Национальный расчетный депозитарий. Из-за санкций бумаги и денежные средства оказались заблокированы, чем нарушаются права МКБ, заявил истец.
Ответчик просил иск отклонить, так как доход истцу продолжает начисляться, а "временные ограничения не означают экспроприацию". Он также заявил, что МКБ получит взыскиваемые суммы по механизму президентского указа №665 и уже получил порядка 2,5 миллиона долларов.
Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе МКБ, комментируя предъявление иска, "эти действия направлены на разблокировку замороженных активов".
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национальный расчетный депозитарий). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.