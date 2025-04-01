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Стоимость евро снижается перед экономическими данными по странам еврозоны

Стоимость евро снижается перед экономическими данными по странам еврозоны - 01.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость евро снижается перед экономическими данными по странам еврозоны

Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед публикацией показателей по экономике стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T09:09+0300

2025-04-01T09:09+0300

2025-04-01T09:09+0300

экономика

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед публикацией показателей по экономике стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск курс евро к доллару опускался до 1,0809 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0815 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 149,85 иены со 150,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,02%, до 104,21 пункта. Так, во вторник статистическое агентство Евростат опубликует предварительные данные по инфляции в еврозоне. Аналитики ждут замедления годового показателя по итогам марта до 2,2% с 2,3% в феврале. В этот же день компания S&P Global обнародует окончательную оценку индекса деловой активности PMI в промышленности стран валютного блока. Предварительная оценка показала рост значения в марте до 48,7 пункта с 47,6 пункта месяцем ранее.

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