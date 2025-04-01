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Евро дорожает к доллару послу публикации макростатистики из еврозоны

Евро дорожает к доллару послу публикации макростатистики из еврозоны - 01.04.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару послу публикации макростатистики из еврозоны

Курс евро к доллару несколько поднимается на первых торгах квартала после публикации данных об инфляции и безработице, а также о деловой активности в еврозоне,... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T12:35+0300

2025-04-01T12:35+0300

2025-04-01T12:35+0300

экономика

рынки

евро

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару несколько поднимается на первых торгах квартала после публикации данных об инфляции и безработице, а также о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.24 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0819 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0815 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 149,66 иены со 150,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,09%, до 104,1 пункта. Трейдеры обращают внимание на опубликованную ранее во вторник макростатистику. Так, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. А безработица по состоянию на февраль неожиданно также снизилась - до 6,1% с 6,2% в январе. В то же время индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности еврозоны, по окончательным данным, в марте увеличился до 48,6 пункта с 47,6 пункта в феврале. Значение оказалось меньше предварительной оценки в 48,7 пункта. Промышленный PMI Германии поднялся до 48,3 пункта с 46,5 пункта, как и предполагала предварительная оценка, а PMI промышленности Франции вырос слабее – до 48,5 пункта с 45,8 пункта, а не до 48,9 пункта, как предполагалось изначально. На стоимость доллара дополнительно может повлиять макростатистика, которая будет опубликована позже во вторник. Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в сфере промышленности США, который публикует американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), в марте сократился до 49,5% с 50,3% месяцем ранее.

https://1prime.ru/20250401/yuan-856274066.html

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рынки, евро