https://1prime.ru/20250401/evrokomissiya-856275023.html
Европарламент указал на возможное использование ИИ Еврокомиссией при ответа
Европарламент указал на возможное использование ИИ Еврокомиссией при ответа - 01.04.2025, ПРАЙМ
Европарламент указал на возможное использование ИИ Еврокомиссией при ответа
Председатель Европарламента Роберта Метсола указала на возможное использование искусственного интеллекта Еврокомиссией при подготовке ответов на вопросы к ней,... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:50+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Председатель Европарламента Роберта Метсола указала на возможное использование искусственного интеллекта Еврокомиссией при подготовке ответов на вопросы к ней, сообщает издание Politico со ссылкой на протокол встречи с участием Метсолы. Пресс-секретарь Еврокомиссии заявил Politico, что ее сотрудникам запрещено использовать генеративные ИИ-модели при составлении текстов, в особенности юридически обязывающих. "Метсола заявила на закрытом заседании лидеров, что некоторые ответы комиссии, по всей видимости, были написаны ИИ", - пишет издание. Отмечается, что Метсола собирается поднять этот вопрос в обсуждении с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, который отвечает за взаимодействие органов ЕС, и предоставить ему примеры этих случаев.
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технологии, ес, politico
Политика, Технологии, ЕС, Politico
Европарламент указал на возможное использование ИИ Еврокомиссией при ответа
Politico: ЕП указал на возможное использование ИИ Еврокомиссией при ответах
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Председатель Европарламента Роберта Метсола указала на возможное использование искусственного интеллекта Еврокомиссией при подготовке ответов на вопросы к ней, сообщает издание Politico со ссылкой на протокол встречи с участием Метсолы.
Пресс-секретарь Еврокомиссии заявил Politico, что ее сотрудникам запрещено использовать генеративные ИИ-модели при составлении текстов, в особенности юридически обязывающих.
"Метсола заявила на закрытом заседании лидеров, что некоторые ответы комиссии, по всей видимости, были написаны ИИ", - пишет издание.
Отмечается, что Метсола собирается поднять этот вопрос в обсуждении с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, который отвечает за взаимодействие органов ЕС, и предоставить ему примеры этих случаев.
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