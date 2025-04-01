Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб заявил о необходимости "моральной подготовки" к отношениям с Россией - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250401/finlyandiya-856273538.html
Стубб заявил о необходимости "моральной подготовки" к отношениям с Россией
Стубб заявил о необходимости "моральной подготовки" к отношениям с Россией - 01.04.2025, ПРАЙМ
Стубб заявил о необходимости "моральной подготовки" к отношениям с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:59+0300
2025-04-01T09:59+0300
политика
россия
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:276:1881:1334_1920x0_80_0_0_385e66aaa9f6eb379144aaabd263984c.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией. "В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ. Стубб добавил, что это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и того, как будет вестись обсуждение о восстановлении отношений. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
https://1prime.ru/20250325/finlyandiya-856084188.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:100:1881:1510_1920x0_80_0_0_3c647d90d75ad8345f14cb56cef2a175.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
09:59 01.04.2025
 
Стубб заявил о необходимости "моральной подготовки" к отношениям с Россией

Стубб: Финляндии нужно "морально подготовиться" к восстановлению отношений с РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТоржественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
"В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ.
Стубб добавил, что это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и того, как будет вестись обсуждение о восстановлении отношений.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Города мира. Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2016 года
25 марта, 13:13
 
ПолитикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала