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Стубб заявил о необходимости "моральной подготовки" к отношениям с Россией
Стубб заявил о необходимости "моральной подготовки" к отношениям с Россией - 01.04.2025, ПРАЙМ
Стубб заявил о необходимости "моральной подготовки" к отношениям с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:59+0300
2025-04-01T09:59+0300
2025-04-01T09:59+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией. "В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ. Стубб добавил, что это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и того, как будет вестись обсуждение о восстановлении отношений. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
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россия, финляндия
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
Стубб заявил о необходимости "моральной подготовки" к отношениям с Россией
Стубб: Финляндии нужно "морально подготовиться" к восстановлению отношений с РФ
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
"В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ.
Стубб добавил, что это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и того, как будет вестись обсуждение о восстановлении отношений.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2016 года