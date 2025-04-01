https://1prime.ru/20250401/finlyandiya-856280774.html

СМИ узнали, когда Финляндия может начать обсуждение открытия границы с РФ

СМИ узнали, когда Финляндия может начать обсуждение открытия границы с РФ - 01.04.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда Финляндия может начать обсуждение открытия границы с РФ

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:17+0300

2025-04-01T13:17+0300

2025-04-01T13:17+0300

россия

финляндия

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. "Если бы ЕС возобновил политические отношения с Россией, Финляндия могла бы, по данным источников, рассмотреть вопрос о переговорах по восточной границе с Россией на политическом уровне", - говорится в материале. Издание уточняет, что "смягчение" в вопросе границы с Россией на уровне ЕС может произойти не ранее конца 2025 года, после чего финские власти смогут рассмотреть вопрос об открытии пунктов пересечения. "Уже некоторое время правительство мысленно готовится к открытию восточной границы, если ЕС примет существенные решения в отношении России. Однако никаких официальных обсуждений по этому вопросу не проводилось", - пишет издание. По данным источников газеты, открытие границы будет происходить поэтапно: сначала власти могут попытаться открыть грузоперевозки, затем будет введено свободное передвижение дипломатов, передвижение туристов при этом возможно в последнюю очередь. "Несмотря на проведенную подготовку, Финляндия не откроет восточную границу в ближайшем будущем", - сообщили газете источники. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

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