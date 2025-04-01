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Финляндия увеличит расходы на оборону

Финляндия увеличит расходы на оборону - 01.04.2025, ПРАЙМ

Финляндия увеличит расходы на оборону

Финляндия увеличит расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, сообщает во вторник минобороны страны. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T14:51+0300

2025-04-01T14:51+0300

2025-04-01T14:51+0300

финляндия

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Финляндия увеличит расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, сообщает во вторник минобороны страны. "Финляндия увеличит расходы на оборону минимум до 3% ВВП к 2029 году", - говорится в сообщении. Министр обороны Антти Хяккянен в свою очередь заявил, что Финляндия немедленно приступит к модернизации сухопутных войск. "Этим решением мы реагируем на ситуацию с безопасностью в Европе и военную угрозу, исходящую от России", - приводятся слова Хяккянена в сообщении. Он уточнил, что объявленное увеличение трат на оборону означает дополнительное финансирование примерно в 3,7 миллиарда евро в течение следующих четырех лет. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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