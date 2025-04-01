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Новый посол Франции прибыл в Россию
Новый посол Франции прибыл в Россию - 01.04.2025, ПРАЙМ
Новый посол Франции прибыл в Россию
Посольство Франции в РФ сообщило о прибытии нового посла Николя де Ривьера и пожелало ему всего наилучшего в осуществлении своей миссии. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T17:09+0300
2025-04-01T17:09+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Посольство Франции в РФ сообщило о прибытии нового посла Николя де Ривьера и пожелало ему всего наилучшего в осуществлении своей миссии. "Новый посол Франции в России господин Николя де Ривьер прибыл в Россию", - написало диппредставительство в своем Telegram-канале. Там добавили, что команда посольства "желает ему всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии". Ранее в МИД России РИА Новости рассказали, что кандидатура экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового французского посла в РФ была одобрена Москвой "после внимательного рассмотрения" обращения Парижа. С августа 2024 года французскую дипмиссию в Москве возглавлял временный поверенный в делах Франции в России Захари Гросс. Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля этого года. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине. В начале марта этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ якобы стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросом о целях направления нового французского посла в Россию.
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франция, россия
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
Новый посол Франции прибыл в Россию
Посольство Франции в России сообщило о прибытии нового посла
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Посольство Франции в РФ сообщило о прибытии нового посла Николя де Ривьера и пожелало ему всего наилучшего в осуществлении своей миссии.
"Новый посол Франции в России господин Николя де Ривьер прибыл в Россию", - написало диппредставительство в своем Telegram-канале.
Там добавили, что команда посольства "желает ему всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии".
Ранее в МИД России РИА Новости рассказали, что кандидатура экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового французского посла в РФ была одобрена Москвой "после внимательного рассмотрения" обращения Парижа.
С августа 2024 года французскую дипмиссию в Москве возглавлял временный поверенный в делах Франции в России Захари Гросс.
Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля этого года. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.
В начале марта этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ якобы стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросом о целях направления нового французского посла в Россию.
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