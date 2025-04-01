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В нескольких населенных пунктах Гагаузии прошли акции в поддержку Гуцул

В нескольких населенных пунктах Гагаузии прошли акции в поддержку Гуцул - 01.04.2025, ПРАЙМ

В нескольких населенных пунктах Гагаузии прошли акции в поддержку Гуцул

Массовые акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул прошли в понедельник в нескольких населенных пунктах автономии, заявила в понедельник пресс-служба... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T00:00+0300

2025-04-01T00:00+0300

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КИШИНЕВ, 31 мар - ПРАЙМ. Массовые акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул прошли в понедельник в нескольких населенных пунктах автономии, заявила в понедельник пресс-служба руководителя региона. Ранее массовые митинги и экстренные заседания местных советов в поддержку Гуцул прошли в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Конгазе, Бешалме, Светлом, Копчаке, Казаклии, Дезгинжа, Буджак и других населенных пунктах автономии. "Массовые сходы в поддержку Евгении Гуцул прошли в селах Чишмикиой, Етулия и Русская Киселия. Сельчане вышли на акции протеста, чтобы сказать "нет" давлению на законно избранного башкана (главу – ред.) и демонтажу автономии, "да" сильной и процветающей Гагаузии в рамках независимой Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале исполкома, который возглавляет Гуцул. Отмечается, что жители сел возмущены тем, как центральные власти преследуют законно избранного главу Гагаузии. "Не за преступления, а за убеждения, за позицию, за то, что она защищает интересы автономии. Выступающие говорили о том, что Евгения Гуцул действует открыто, честно и во благо региона. А то, что происходит сейчас — это попытка лишить Гагаузию собственного голоса", - говорится в сообщении. В принятых декларациях жители сел выразили возмущение действиями прокуратуры и судебных инстанций и потребовали немедленно освободить из-под стражи Евгению Гуцул. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. Суд Кишинева арестовал ее на 20 суток в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , кишинев, гагаузия, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мария захарова, мид рф, мид