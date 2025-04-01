https://1prime.ru/20250401/gaz-856272310.html

"Безрезультатно". На Западе усомнились в независимости ЕС от России

"Безрезультатно". На Западе усомнились в независимости ЕС от России - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Безрезультатно". На Западе усомнились в независимости ЕС от России

Неспособность комиссара Евросоюза по энергетике представить план по отказу от российского газа ставит под сомнение независимость объединения. Такое мнение в... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T09:19+0300

2025-04-01T09:19+0300

2025-04-01T09:19+0300

энергетика

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Неспособность комиссара Евросоюза по энергетике представить план по отказу от российского газа ставит под сомнение независимость объединения. Такое мнение в социальной сети Х выразил журналист Чей Боуз.По словам Боуза, комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен обещал представить генеральный план по полному отказу ЕС от российского газа к концу марта."Когда Йоргенсен вступил в должность, он пообещал разработать стратегию в течение 100 дней. Однако этот срок уже истек — и безрезультатно", — заметил журналист.В прошлом году Россия увеличила экспорт газа в Евросоюз, что позволило ей стать вторым по величине поставщиком голубого топлива. Вице-премьер России Александр Новак также заявил о рекордных поставках российского газа в Венгрию.

https://1prime.ru/20250331/gaz-856238851.html

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