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"Безрезультатно". На Западе усомнились в независимости ЕС от России - 01.04.2025, ПРАЙМ
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"Безрезультатно". На Западе усомнились в независимости ЕС от России
"Безрезультатно". На Западе усомнились в независимости ЕС от России - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Безрезультатно". На Западе усомнились в независимости ЕС от России
Неспособность комиссара Евросоюза по энергетике представить план по отказу от российского газа ставит под сомнение независимость объединения. Такое мнение в... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:19+0300
2025-04-01T09:19+0300
энергетика
ес
россия
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Неспособность комиссара Евросоюза по энергетике представить план по отказу от российского газа ставит под сомнение независимость объединения. Такое мнение в социальной сети Х выразил журналист Чей Боуз.По словам Боуза, комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен обещал представить генеральный план по полному отказу ЕС от российского газа к концу марта."Когда Йоргенсен вступил в должность, он пообещал разработать стратегию в течение 100 дней. Однако этот срок уже истек — и безрезультатно", — заметил журналист.В прошлом году Россия увеличила экспорт газа в Евросоюз, что позволило ей стать вторым по величине поставщиком голубого топлива. Вице-премьер России Александр Новак также заявил о рекордных поставках российского газа в Венгрию.
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ес, россия
Энергетика, ЕС, РОССИЯ
09:19 01.04.2025
 
"Безрезультатно". На Западе усомнились в независимости ЕС от России

Журналист Боуз: в ЕС не могут предоставить план по отказу от российского газа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Неспособность комиссара Евросоюза по энергетике представить план по отказу от российского газа ставит под сомнение независимость объединения. Такое мнение в социальной сети Х выразил журналист Чей Боуз.
По словам Боуза, комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен обещал представить генеральный план по полному отказу ЕС от российского газа к концу марта.
"Когда Йоргенсен вступил в должность, он пообещал разработать стратегию в течение 100 дней. Однако этот срок уже истек — и безрезультатно", — заметил журналист.
В прошлом году Россия увеличила экспорт газа в Евросоюз, что позволило ей стать вторым по величине поставщиком голубого топлива. Вице-премьер России Александр Новак также заявил о рекордных поставках российского газа в Венгрию.
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