https://1prime.ru/20250401/gaz-856283253.html

Россия значимо нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку"

Россия значимо нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку" - 01.04.2025, ПРАЙМ

Россия значимо нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку"

Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе–марте выросли на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T14:27+0300

2025-04-01T14:27+0300

2025-04-01T14:27+0300

экономика

россия

экспорт газа

газопровод "турецкий поток"

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/82945/96/829459689_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_9b7f8d5889be12479fde44dfe6633fc3.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе–марте выросли на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 марта составила 4,5 миллиарда кубометров, или в среднем почти 50,2 миллиона кубометров в сутки. При этом объем поставок в марте снизился на 9,5% в месячном выражении и на 1,9% – в годовом, до 1,4 миллиарда кубометров. Среднесуточный экспорт в 45,3 миллиона кубометров оказался на 18,3% меньше, чем в феврале. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экспорт газа, газопровод "турецкий поток", европа