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Россия значимо нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку" - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Россия значимо нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку"
Россия значимо нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку" - 01.04.2025, ПРАЙМ
Россия значимо нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку"
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе–марте выросли на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T14:27+0300
2025-04-01T14:27+0300
экономика
россия
экспорт газа
газопровод "турецкий поток"
европа
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе–марте выросли на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 марта составила 4,5 миллиарда кубометров, или в среднем почти 50,2 миллиона кубометров в сутки. При этом объем поставок в марте снизился на 9,5% в месячном выражении и на 1,9% – в годовом, до 1,4 миллиарда кубометров. Среднесуточный экспорт в 45,3 миллиона кубометров оказался на 18,3% меньше, чем в феврале. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.
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россия, экспорт газа, газопровод "турецкий поток", европа
Экономика, РОССИЯ, экспорт газа, Газопровод "Турецкий поток", ЕВРОПА
14:27 01.04.2025
 
Россия значимо нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку"

ENTSOG: экспорт газа из РФ по "Турецкому потоку" в ЕС вырос в I квартале на 16%

© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© Фото : "Турецкий поток"
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе–марте выросли на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 марта составила 4,5 миллиарда кубометров, или в среднем почти 50,2 миллиона кубометров в сутки. При этом объем поставок в марте снизился на 9,5% в месячном выражении и на 1,9% – в годовом, до 1,4 миллиарда кубометров. Среднесуточный экспорт в 45,3 миллиона кубометров оказался на 18,3% меньше, чем в феврале.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.
 
ЭкономикаРОССИЯэкспорт газаГазопровод "Турецкий поток"ЕВРОПА
 
 
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