https://1prime.ru/20250401/gaz-856285284.html
Среднемесячная биржевая стоимость газа в Европе снизилась впервые с октября
Среднемесячная биржевая стоимость газа в Европе снизилась впервые с октября - 01.04.2025, ПРАЙМ
Среднемесячная биржевая стоимость газа в Европе снизилась впервые с октября
Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в марте снизилась в месячном выражении - впервые с октября, опустившись почти на 14% к февралю, примерно до 470... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:10+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в марте снизилась в месячном выражении - впервые с октября, опустившись почти на 14% к февралю, примерно до 470 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Средняя стоимость ближайших фьючерсов в прошлом месяце составила 466,9 доллара, что на 13,7% ниже февральского показателя, однако в полтора раза выше мартовского показателя прошлого года. Среднемесячная цена газа росла с октября прошлого года. Максимальный за два года показатель был достигнут в феврале – около 540 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что такой рост связан с наступлением отопительного сезона в Европе и неопределенностями с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Снижение цен в марте связано, во-первых, с окончанием отопительного сезона и, во-вторых, с сокращением "геополитической премии" в цене из-за начавшегося диалога о мирном урегулировании конфликта на Украине, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Прогнозировать цены на месяц не представляется возможным, так как... краткосрочные движения еще могут быть по погодным причинам", – добавил он. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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газ, ice, европа
Энергетика, Газ, ICE, ЕВРОПА
Среднемесячная биржевая стоимость газа в Европе снизилась впервые с октября
ICE: среднемесячная биржевая стоимость газа в Европе снизилась впервые с октября
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в марте снизилась в месячном выражении - впервые с октября, опустившись почти на 14% к февралю, примерно до 470 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Средняя стоимость ближайших фьючерсов в прошлом месяце составила 466,9 доллара, что на 13,7% ниже февральского показателя, однако в полтора раза выше мартовского показателя прошлого года.
Среднемесячная цена газа росла с октября прошлого года. Максимальный за два года показатель был достигнут в феврале – около 540 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что такой рост связан с наступлением отопительного сезона в Европе и неопределенностями с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа.
Снижение цен в марте связано, во-первых, с окончанием отопительного сезона и, во-вторых, с сокращением "геополитической премии" в цене из-за начавшегося диалога о мирном урегулировании конфликта на Украине, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Прогнозировать цены на месяц не представляется возможным, так как... краткосрочные движения еще могут быть по погодным причинам", – добавил он.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
Россия значимо нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку"