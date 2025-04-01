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В Европе подпрыгнули цены на газ
В Европе подпрыгнули цены на газ - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Европе подпрыгнули цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 4% – до 476 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 01.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 4% – до 476 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 453,7 доллара за тысячу кубометров (-0,3%). Ценовой минимум составил 450,8 доллара (-0,9%), ценовой максимум – 476,7 доллара (+4,8%). Последние фьючерсы торговались по 476,3 доллара (+4,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 454,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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ice, европа, газ, цены
Экономика, ICE, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе подпрыгнули цены на газ
ICE: цены на газ в Европе выросли на 4% – до $476
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 4% – до 476 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 453,7 доллара за тысячу кубометров (-0,3%). Ценовой минимум составил 450,8 доллара (-0,9%), ценовой максимум – 476,7 доллара (+4,8%). Последние фьючерсы торговались по 476,3 доллара (+4,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 454,9 доллара за тысячу кубометров.
Россия значимо нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку"
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.