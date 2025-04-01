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В ГД внесут проект о налоге на прибыль для западных компаний - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о налоге на прибыль для западных компаний
В ГД внесут проект о налоге на прибыль для западных компаний - 01.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о налоге на прибыль для западных компаний
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента пакет законопроектов, которыми предлагается ввести налог на прибыль в... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T01:19+0300
2025-04-01T01:19+0300
экономика
бизнес
россия
сергей миронов
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента пакет законопроектов, которыми предлагается ввести налог на прибыль в размере 35% для западных компаний, которые хотят вернуться в Россию, документы имеются в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующие законопроекты будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроектом предусматривается введение налогового механизма... Для юридических лиц, применяющие товарные знаки и фирменные обозначения в своей хозяйственной деятельности, включенные в реестр, устанавливается повышенная ставка налога на прибыль в размере 35%", - сказано в пояснительной записке к одному из проектов. Как рассказал РИА Новости Миронов, предлагается создать публичный реестр иностранных товарных знаков и фирменных обозначений, прекративших коммерческую деятельность в России в связи с введением западных санкций. Он отметил, что для попавших в этот реестр компаний предлагается установить налог на прибыль в размере 35%, и раз российский бизнес в основном платит налог 20%, то с западных фирм надо брать значительно больше. "Такой реестр нужен для защиты отечественных производителей. Транснациональные корпорации обладают большими финансовыми и маркетинговыми возможностями. После возвращения в Россию они могут начать демпинговать, заниматься недобросовестной конкуренцией, а наши фирмы рискуют потеряют те преимущества, которые они получили на фоне введения санкций", – добавил лидер СРЗП. По словам Миронова, ушедший с российского рынка западный бизнес уже потерял около 240 миллиардов долларов, а переговоры о возвращении в Россию сегодня ведут около 350 крупных иностранных фирм. Кроме того, заместитель председателя Госдумы Бабаков подчеркнул, что данные поправки в действующее законодательство не являются ответом на уход иностранных компаний после начала СВО, а направлены на защиту отечественных производителей и честную конкуренцию. "Мы предлагаем создать реестр, включающий не только товарные знаки, но и другие средства индивидуализации брендов, покинувших российский рынок. Президент Владимир Путин ясно дал понять, что для брендов, покинувших Россию, не будет никаких особых условий при их возвращении. Наш законопроект закрепляет необратимость последствий выхода с рынка и предотвращает манипуляции со стороны транснациональных корпораций – до тех пор, пока страна регистрации бренда остается в списке недружественных по отношению к России. Также вводится специальный налоговый режим, уравнивающий условия конкуренции между российскими и зарубежными компаниями. Эти меры направлены на укрепление экономического суверенитета страны и долгосрочную стабильность внутреннего рынка", - сказал он агентству.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума
01:19 01.04.2025
 
В ГД внесут проект о налоге на прибыль для западных компаний

В Госдуму внесут законопроект о налоге на прибыль для западных компаний

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента пакет законопроектов, которыми предлагается ввести налог на прибыль в размере 35% для западных компаний, которые хотят вернуться в Россию, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующие законопроекты будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник.
"Законопроектом предусматривается введение налогового механизма... Для юридических лиц, применяющие товарные знаки и фирменные обозначения в своей хозяйственной деятельности, включенные в реестр, устанавливается повышенная ставка налога на прибыль в размере 35%", - сказано в пояснительной записке к одному из проектов.
Как рассказал РИА Новости Миронов, предлагается создать публичный реестр иностранных товарных знаков и фирменных обозначений, прекративших коммерческую деятельность в России в связи с введением западных санкций. Он отметил, что для попавших в этот реестр компаний предлагается установить налог на прибыль в размере 35%, и раз российский бизнес в основном платит налог 20%, то с западных фирм надо брать значительно больше.
"Такой реестр нужен для защиты отечественных производителей. Транснациональные корпорации обладают большими финансовыми и маркетинговыми возможностями. После возвращения в Россию они могут начать демпинговать, заниматься недобросовестной конкуренцией, а наши фирмы рискуют потеряют те преимущества, которые они получили на фоне введения санкций", – добавил лидер СРЗП.
По словам Миронова, ушедший с российского рынка западный бизнес уже потерял около 240 миллиардов долларов, а переговоры о возвращении в Россию сегодня ведут около 350 крупных иностранных фирм.
Кроме того, заместитель председателя Госдумы Бабаков подчеркнул, что данные поправки в действующее законодательство не являются ответом на уход иностранных компаний после начала СВО, а направлены на защиту отечественных производителей и честную конкуренцию.
"Мы предлагаем создать реестр, включающий не только товарные знаки, но и другие средства индивидуализации брендов, покинувших российский рынок. Президент Владимир Путин ясно дал понять, что для брендов, покинувших Россию, не будет никаких особых условий при их возвращении. Наш законопроект закрепляет необратимость последствий выхода с рынка и предотвращает манипуляции со стороны транснациональных корпораций – до тех пор, пока страна регистрации бренда остается в списке недружественных по отношению к России. Также вводится специальный налоговый режим, уравнивающий условия конкуренции между российскими и зарубежными компаниями. Эти меры направлены на укрепление экономического суверенитета страны и долгосрочную стабильность внутреннего рынка", - сказал он агентству.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСергей МироновВладимир ПутинГосдума
 
 
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