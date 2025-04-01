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ФРГ выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи - 01.04.2025, ПРАЙМ
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ФРГ выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи
ФРГ выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи - 01.04.2025, ПРАЙМ
ФРГ выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи
Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 миллиарда евро в этом году, заявила во вторник... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:53+0300
2025-04-01T15:53+0300
политика
германия
украина
анналена бербок
мид
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 миллиарда евро в этом году, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ранее во вторник МИД ФРГ сообщил, что Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине. "Решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 миллиарда евро на срочную поддержку Украины и до 2029 года предоставить еще 8,25 миллиарда евро военной помощи является выражением нашей твердой межпартийной солидарности и сплоченности", - сказала Бербок в ходе визита в Киев. Ее слова приводятся на сайте МИД ФРГ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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германия, украина, анналена бербок, мид
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Анналена Бербок, МИД
15:53 01.04.2025
 
ФРГ выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи

Бербок: ФРГ выделит Украине еще более 11 млрд евро военной помощи до 2029 года

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 миллиарда евро в этом году, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Ранее во вторник МИД ФРГ сообщил, что Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине.
"Решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 миллиарда евро на срочную поддержку Украины и до 2029 года предоставить еще 8,25 миллиарда евро военной помощи является выражением нашей твердой межпартийной солидарности и сплоченности", - сказала Бербок в ходе визита в Киев. Ее слова приводятся на сайте МИД ФРГ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
А. Бербок
Бербок пригрозила США разрывом связей
21 февраля, 20:12
 
ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНААнналена БербокМИД
 
 
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