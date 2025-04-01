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Глава РФПИ посоветовал Стуббу не доверять Путину - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава РФПИ посоветовал Стуббу не доверять Путину
Глава РФПИ посоветовал Стуббу не доверять Путину - 01.04.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ посоветовал Стуббу не доверять Путину
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T00:28+0300
2025-04-01T00:28+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев советует не доверять президенту Финляндии Александру Стуббу, который ранее советовал американскому лидеру Дональду Трампу не доверять президенту России Владимиру Путину. Таким образом глава РФПИ в социальной сети X прокомментировал пост пользователя, где говорится, что Трамп спросил Стубба, можно ли доверять президенту России, и тот ответил, что нет. "Люди спрашивали меня, можно ли доверять Стуббу из Финляндии. Я сказал нет", - написал Дмитриев в социальной сети X на английском языке. На прошлой неделе Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Путин остается открыт к контактам с Трампом. Сам Трамп ранее оценивал свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное".
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Экономика, РОССИЯ, Банки, РФ, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, РФПИ
00:28 01.04.2025
 
Глава РФПИ посоветовал Стуббу не доверять Путину

Глава РФПИ Дмитриев посоветовал Стуббу не доверять президенту Финляндии Стуббу

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев советует не доверять президенту Финляндии Александру Стуббу, который ранее советовал американскому лидеру Дональду Трампу не доверять президенту России Владимиру Путину.
Таким образом глава РФПИ в социальной сети X прокомментировал пост пользователя, где говорится, что Трамп спросил Стубба, можно ли доверять президенту России, и тот ответил, что нет.
"Люди спрашивали меня, можно ли доверять Стуббу из Финляндии. Я сказал нет", - написал Дмитриев в социальной сети X на английском языке.
На прошлой неделе Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов.
Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера о желании восстановить отношения и российский президент проявил взаимность в этом вопросе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Путин остается открыт к контактам с Трампом.
Сам Трамп ранее оценивал свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как "рациональное".
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиРФФИНЛЯНДИЯМОСКВАДональд ТрампВладимир ПутинКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
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