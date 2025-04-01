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Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсиях

Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсиях - 01.04.2025, ПРАЙМ

Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсиях

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола к соглашению с Южной Осетией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T12:41+0300

2025-04-01T12:41+0300

2025-04-01T12:41+0300

россия

южная осетия

общество

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола к соглашению с Южной Осетией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в республике. "Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия, от 25 ноября 2016 года, подписанный в городе Москве 4 октября 2024 года", - сказано в тексте федерального закона. В пояснительной записке отмечается, что в рамках реализации соглашения остается актуальным вопрос о возврате Южной Осетией излишне полученных пенсий в связи со смертью пенсионера из-за несвоевременности извещения о факте его смерти лицами, обладающими данной информацией. Подчеркивается, что с 2016 года по 30 сентября 2024 год объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним составил 37 762,81 тысячи рублей, в том числе повлекших излишнюю выплату сумм пенсий - 37 732,80 тысячи рублей, сумм доплаты к пенсии - 30,01 тысячи рублей. Изменения предусматривают: возврат югоосетинской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти, с последующей возможностью взыскания соответствующих сумм в порядке регресса с соответствующих виновных лиц; прямое закрепление возможности заключения межведомственных соглашений, включая соглашения об организации взаимодействия в электронном виде. Кроме того, изменения направлены на закрепление необходимости соблюдения конфиденциальности информации, обмен которой осуществляется в ходе сотрудничества, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения российской стороной обязательств в целях реализации соглашения, освобождение российской стороны от каких-либо пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников Фонда пенсионного и социального страхования РФ на территории республики Южная Осетия. В случае если непредставление гражданами сведений либо представление недостоверных сведений повлекло излишнюю выплату сумм пенсий и доплат к ним по законодательству РФ и соглашению, то на основании запроса отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области, Социальный фонд Республики Южная Осетия во взаимодействии с МВД Южной Осетии и Генеральной прокуратурой организует работу по возврату указанных сумм в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ на указанный отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области банковский счет в течение одного месяца со дня получения названного запроса.

https://1prime.ru/20250221/pensiya-855138801.html

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россия, южная осетия, общество