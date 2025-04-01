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ГД одобрила в первом чтении заморозку имущества лиц, причастных к диверсиям
ГД одобрила в первом чтении заморозку имущества лиц, причастных к диверсиям - 01.04.2025, ПРАЙМ
ГД одобрила в первом чтении заморозку имущества лиц, причастных к диверсиям
Госдума приняла в первом чтении законопроект о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:57+0300
2025-04-01T13:57+0300
2025-04-01T13:57+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он дает межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсии. Соответствующие изменения вносятся в статью 74 закона о противодействии отмыванию преступных доходов (115-ФЗ). В настоящее время такими полномочиями МВК обладает в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию. Диверсионная же деятельность законом 115-ФЗ не охватывается, в связи с чем отсутствует возможность блокировать средства, необходимые для совершения диверсий, указывают разработчики. Правительство РФ поддерживает законопроект, полагая, что реализация его положений позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры. Согласно пояснительной записке, в нынешней общественно-политической обстановке повышение антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов является одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности.
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россия, госдума
ГД одобрила в первом чтении заморозку имущества лиц, причастных к диверсиям
Госдума одобрила в первом чтении заморозку имущества лиц, причастных к диверсиям
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он дает межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсии.
Соответствующие изменения вносятся в статью 74 закона о противодействии отмыванию преступных доходов (115-ФЗ).
В настоящее время такими полномочиями МВК обладает в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию. Диверсионная же деятельность законом 115-ФЗ не охватывается, в связи с чем отсутствует возможность блокировать средства, необходимые для совершения диверсий, указывают разработчики.
Правительство РФ поддерживает законопроект, полагая, что реализация его положений позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры.
Согласно пояснительной записке, в нынешней общественно-политической обстановке повышение антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов является одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности.
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