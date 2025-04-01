Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин распорядился провести в Доброграде заседание президиума Госсовета - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250401/gossovet-856297917.html
Путин распорядился провести в Доброграде заседание президиума Госсовета
Путин распорядился провести в Доброграде заседание президиума Госсовета - 01.04.2025, ПРАЙМ
Путин распорядился провести в Доброграде заседание президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин распорядился провести 15 апреля в Доброграде Владимирской области заседание президиума Госсовета РФ о развитии инфраструктуры... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T21:46+0300
2025-04-01T21:46+0300
политика
владимир путин
госсовет
распоряжение
https://cdnn.1prime.ru/img/83802/24/838022430_0:88:3326:1959_1920x0_80_0_0_cfef6c48656879c17f7dde1f3fa6fd6a.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин распорядился провести 15 апреля в Доброграде Владимирской области заседание президиума Госсовета РФ о развитии инфраструктуры для жизни, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести 15 апреля 2025 года в поселке Доброград (Ковровский район Владимирской области) расширенное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О развитии инфраструктуры для жизни", - говорится в распоряжении.
https://1prime.ru/20250310/putin-855643450.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83802/24/838022430_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_7d96a54ea7e8d69b45f71bac8c62c6d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, госсовет, распоряжение
Политика, Владимир Путин, Госсовет, Распоряжение
21:46 01.04.2025
 
Путин распорядился провести в Доброграде заседание президиума Госсовета

Путин распорядился провести 15 апреля в Доброграде заседание президиума Госсовета

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дальневосточный федеральный округ
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин распорядился провести 15 апреля в Доброграде Владимирской области заседание президиума Госсовета РФ о развитии инфраструктуры для жизни, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Провести 15 апреля 2025 года в поселке Доброград (Ковровский район Владимирской области) расширенное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О развитии инфраструктуры для жизни", - говорится в распоряжении.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО
10 марта, 17:12
 
ПолитикаВладимир ПутинГоссоветРаспоряжение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала