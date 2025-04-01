https://1prime.ru/20250401/gossovet-856297917.html

Путин распорядился провести в Доброграде заседание президиума Госсовета

Путин распорядился провести в Доброграде заседание президиума Госсовета - 01.04.2025, ПРАЙМ

Путин распорядился провести в Доброграде заседание президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин распорядился провести 15 апреля в Доброграде Владимирской области заседание президиума Госсовета РФ о развитии инфраструктуры... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T21:46+0300

2025-04-01T21:46+0300

2025-04-01T21:46+0300

политика

владимир путин

госсовет

распоряжение

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин распорядился провести 15 апреля в Доброграде Владимирской области заседание президиума Госсовета РФ о развитии инфраструктуры для жизни, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести 15 апреля 2025 года в поселке Доброград (Ковровский район Владимирской области) расширенное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О развитии инфраструктуры для жизни", - говорится в распоряжении.

https://1prime.ru/20250310/putin-855643450.html

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владимир путин, госсовет, распоряжение