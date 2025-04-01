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На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт

На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт - 01.04.2025, ПРАЙМ

На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт

С 1 апреля на "Госуслугах" будет запущен сервис, позволяющий гражданам проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя, это поможет выявить неучтенные... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T00:00+0300

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МОСКВА, 31 мар- ПРАЙМ. С 1 апреля на "Госуслугах" будет запущен сервис, позволяющий гражданам проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя, это поможет выявить неучтенные "симки", которыми могут воспользоваться мошенники, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Первого апреля 2025 года на портале "Госуслуги" начнет работать новый сервис, позволяющий гражданам проверять все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные SIM-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться", - говорится в сообщении. В Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса, но технически к запуску всё готово.

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технологии, банки, финансы, москва, рф, мвд, госдума