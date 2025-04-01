Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250401/gosuslugi-856265112.html
На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт
На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт - 01.04.2025, ПРАЙМ
На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт
С 1 апреля на "Госуслугах" будет запущен сервис, позволяющий гражданам проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя, это поможет выявить неучтенные... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T00:00+0300
2025-04-01T00:00+0300
технологии
банки
финансы
москва
рф
мвд
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856265112.jpg?1743454850
МОСКВА, 31 мар- ПРАЙМ. С 1 апреля на "Госуслугах" будет запущен сервис, позволяющий гражданам проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя, это поможет выявить неучтенные "симки", которыми могут воспользоваться мошенники, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Первого апреля 2025 года на портале "Госуслуги" начнет работать новый сервис, позволяющий гражданам проверять все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные SIM-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться", - говорится в сообщении. В Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса, но технически к запуску всё готово.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, финансы, москва, рф, мвд, госдума
Технологии, Банки, Финансы, МОСКВА, РФ, МВД, Госдума
00:00 01.04.2025
 
На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт

МВД: на "Госуслугах" запустят сервис, позволяющий проверить все SIM-карты

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар- ПРАЙМ. С 1 апреля на "Госуслугах" будет запущен сервис, позволяющий гражданам проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя, это поможет выявить неучтенные "симки", которыми могут воспользоваться мошенники, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Первого апреля 2025 года на портале "Госуслуги" начнет работать новый сервис, позволяющий гражданам проверять все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные SIM-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться", - говорится в сообщении.
В Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса, но технически к запуску всё готово.
 
ТехнологииБанкиФинансыМОСКВАРФМВДГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала