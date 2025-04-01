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На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт
На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт - 01.04.2025, ПРАЙМ
На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт
С 1 апреля на "Госуслугах" будет запущен сервис, позволяющий гражданам проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя, это поможет выявить неучтенные... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T00:00+0300
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МОСКВА, 31 мар- ПРАЙМ. С 1 апреля на "Госуслугах" будет запущен сервис, позволяющий гражданам проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя, это поможет выявить неучтенные "симки", которыми могут воспользоваться мошенники, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Первого апреля 2025 года на портале "Госуслуги" начнет работать новый сервис, позволяющий гражданам проверять все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные SIM-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться", - говорится в сообщении.
В Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса, но технически к запуску всё готово.
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Технологии, Банки, Финансы, МОСКВА, РФ, МВД, Госдума
На "Госуслугах" запустят новый сервис проверки SIM-карт
МВД: на "Госуслугах" запустят сервис, позволяющий проверить все SIM-карты
МОСКВА, 31 мар- ПРАЙМ. С 1 апреля на "Госуслугах" будет запущен сервис, позволяющий гражданам проверить все SIM-карты, зарегистрированные на их имя, это поможет выявить неучтенные "симки", которыми могут воспользоваться мошенники, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Первого апреля 2025 года на портале "Госуслуги" начнет работать новый сервис, позволяющий гражданам проверять все SIM-карты, зарегистрированные на их имя. Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные SIM-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться", - говорится в сообщении.
В Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса, но технически к запуску всё готово.