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"Госуслуги" предупредили о возможных перебоях в работе сервиса "Сим-карты" - 01.04.2025, ПРАЙМ
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"Госуслуги" предупредили о возможных перебоях в работе сервиса "Сим-карты"
"Госуслуги" предупредили о возможных перебоях в работе сервиса "Сим-карты" - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Госуслуги" предупредили о возможных перебоях в работе сервиса "Сим-карты"
Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T21:21+0300
2025-04-01T21:23+0300
сбой
сим-карта
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент РИА Новости. "Раздел "Сим-карты" может работать с перебоями. Если возникают проблемы, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении. Сервис для проверки количества сим-карт стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств. С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
https://1prime.ru/20250331/gosuslugi-856262420.html
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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Новости
ru-RU
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбой, сим-карта
сбой, сим-карта
21:21 01.04.2025 (обновлено: 21:23 01.04.2025)
 
"Госуслуги" предупредили о возможных перебоях в работе сервиса "Сим-карты"

"Госуслуги" предупредили о перебоях в определении количества сим-карт

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек выбирает услугу в терминале в ПФР в Москве.
Человек выбирает услугу в терминале в ПФР в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент РИА Новости.
"Раздел "Сим-карты" может работать с перебоями. Если возникают проблемы, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении.
Сервис для проверки количества сим-карт стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств.
Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
На "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты", сообщили в Минцифры
Вчера, 20:24
С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
 
сбойсим-карта
 
 
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