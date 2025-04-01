https://1prime.ru/20250401/gosuslugi-856297481.html
"Госуслуги" предупредили о возможных перебоях в работе сервиса "Сим-карты"
"Госуслуги" предупредили о возможных перебоях в работе сервиса "Сим-карты" - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Госуслуги" предупредили о возможных перебоях в работе сервиса "Сим-карты"
Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T21:21+0300
2025-04-01T21:21+0300
2025-04-01T21:23+0300
сбой
сим-карта
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент РИА Новости. "Раздел "Сим-карты" может работать с перебоями. Если возникают проблемы, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении. Сервис для проверки количества сим-карт стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств. С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
https://1prime.ru/20250331/gosuslugi-856262420.html
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сбой, сим-карта
"Госуслуги" предупредили о возможных перебоях в работе сервиса "Сим-карты"
"Госуслуги" предупредили о перебоях в определении количества сим-карт
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" предупреждает пользователей о возможных перебоях в работе сервиса, где можно узнать количество оформленных сим-карт, заметил корреспондент РИА Новости.
"Раздел "Сим-карты" может работать с перебоями. Если возникают проблемы, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении.
Сервис для проверки количества сим-карт стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств.
На "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты", сообщили в Минцифры
С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.