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"Поэтапно". В Финляндии назвали возможные сроки открытия границы с Россией
"Поэтапно". В Финляндии назвали возможные сроки открытия границы с Россией - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Поэтапно". В Финляндии назвали возможные сроки открытия границы с Россией
Финляндия может открыть границу с Российской Федерацией в конце 2025 года, пишет издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на источники. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T22:27+0300
2025-04-01T22:27+0300
2025-04-01T22:28+0300
политика
российско-финская граница
прогноз
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Финляндия может открыть границу с Российской Федерацией в конце 2025 года, пишет издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на источники. Как отметил источник газеты, в настоящий момент Финляндия "мысленно" готовит себя к открытию границы, но официально этот шаг пока не обсуждается - это невозможно без возобновления политических отношений с Российской Федерацией со стороны Европейского союза.Также Ilta-Sanomat, апеллируя к данным источников, сообщает о планах поэтапного открытия границы. В первую очередь финская сторона намерена возобновить грузовые перевозки, после чего граница будет открыта для дипломатов, а затем, как предполагается, настанет очередь и туристов.Пока же, по рекомендации президента Финляндии Александера Стубба, финнам надлежит морально готовиться к восстановлению политических отношений с Российской Федерации.
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российско-финская граница, прогноз
Политика, российско-финская граница, прогноз
"Поэтапно". В Финляндии назвали возможные сроки открытия границы с Россией
Ilta-Sanomat: Финляндия может открыть границу с Россией в конце 2025 года
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Финляндия может открыть границу с Российской Федерацией в конце 2025 года, пишет издание Ilta-Sanomat
, ссылаясь на источники.
Как отметил источник газеты, в настоящий момент Финляндия "мысленно" готовит себя к открытию границы, но официально этот шаг пока не обсуждается - это невозможно без возобновления политических отношений с Российской Федерацией со стороны Европейского союза.
Также Ilta-Sanomat, апеллируя к данным источников, сообщает о планах поэтапного открытия границы. В первую очередь финская сторона намерена возобновить грузовые перевозки, после чего граница будет открыта для дипломатов, а затем, как предполагается, настанет очередь и туристов.
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Пока же, по рекомендации президента Финляндии Александера Стубба, финнам надлежит морально готовиться к восстановлению политических отношений с Российской Федерации.