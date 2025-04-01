https://1prime.ru/20250401/granitsa-856298450.html

"Поэтапно". В Финляндии назвали возможные сроки открытия границы с Россией

"Поэтапно". В Финляндии назвали возможные сроки открытия границы с Россией - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Поэтапно". В Финляндии назвали возможные сроки открытия границы с Россией

Финляндия может открыть границу с Российской Федерацией в конце 2025 года, пишет издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на источники. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T22:27+0300

2025-04-01T22:27+0300

2025-04-01T22:28+0300

политика

российско-финская граница

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Финляндия может открыть границу с Российской Федерацией в конце 2025 года, пишет издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на источники. Как отметил источник газеты, в настоящий момент Финляндия "мысленно" готовит себя к открытию границы, но официально этот шаг пока не обсуждается - это невозможно без возобновления политических отношений с Российской Федерацией со стороны Европейского союза.Также Ilta-Sanomat, апеллируя к данным источников, сообщает о планах поэтапного открытия границы. В первую очередь финская сторона намерена возобновить грузовые перевозки, после чего граница будет открыта для дипломатов, а затем, как предполагается, настанет очередь и туристов.Пока же, по рекомендации президента Финляндии Александера Стубба, финнам надлежит морально готовиться к восстановлению политических отношений с Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250325/finlyandiya-856084188.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российско-финская граница, прогноз