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Администрация США приостановила выдачу грантов Принстону, пишут СМИ

Администрация США приостановила выдачу грантов Принстону, пишут СМИ - 01.04.2025, ПРАЙМ

Администрация США приостановила выдачу грантов Принстону, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу грантов Принстонскому университету на сумму 210 миллионов долларов, сообщает издание Newsweek... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T22:06+0300

2025-04-01T22:06+0300

2025-04-01T22:06+0300

экономика

администрация сша

гранты

университет

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу грантов Принстонскому университету на сумму 210 миллионов долларов, сообщает издание Newsweek со ссылкой на письмо руководителя учебного учреждения. "Администрация Трампа заморозила десятки федеральных исследовательских грантов на сумму 210 миллионов долларов для Принстонского университета... Университет из Лиги плюща получил уведомление о том, что гранты от агентств, включая министерство энергетики, НАСА и министерство обороны, были приостановлены", - пишет издание со ссылкой на письмо президента университета Кристофера Айсгрубера. Как отмечает Newsweek, глава учебного заведения в своем письме из внутриуниверситетской рассылки не сообщает о причине заморозки грантов, при этом указывает на то, что Принстон "привержен борьбе с антисемитизмом и всеми формами дискриминации" и будет сотрудничать с правительством в решении этой проблемы. Ранее президент Гарварда Элан Гэрбер сообщил о том, что он в курсе действий правительства США, пересматривающего финансирование вуза на 9 миллиардов долларов, что грозит урезанием программ в вузе, больницах и других учреждениях. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением ближневосточного конфликта. В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.

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администрация сша, гранты, университет