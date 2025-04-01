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В Хабаровске наркокурьерша получила 10 лет колонии за хранение наркотиков - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В Хабаровске наркокурьерша получила 10 лет колонии за хранение наркотиков
В Хабаровске наркокурьерша получила 10 лет колонии за хранение наркотиков - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Хабаровске наркокурьерша получила 10 лет колонии за хранение наркотиков
Распространение 5,8 грамма синтетического наркотика обернулось для наркокурьерши из Хабаровска 10 годами колонии, сообщает прокуратура Хабаровского края. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T07:22+0300
2025-04-01T07:22+0300
общество
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экономика
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хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 1 апр - ПРАЙМ. Распространение 5,8 грамма синтетического наркотика обернулось для наркокурьерши из Хабаровска 10 годами колонии, сообщает прокуратура Хабаровского края. По данным региональной прокуратуры, в мае 2024 года женщина приобрела в интернет-магазине 5,8 грамма наркотика синтетического происхождения. Забрав наркотическое средство из тайника, она направилась к дому по улице Павловича в Хабаровске, где была задержана сотрудниками полиции, из незаконного оборота были изъяты семь свертков с наркотиком. Центральный районный суд Хабаровска признал 36-летнюю подсудимую виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков (часть 3 статьи 228 УК РФ). "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Ей предоставлена отсрочка от отбытия наказания до достижения ее ребёнком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении. Как уточняет надзорное ведомство, подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
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общество , бизнес, хабаровск, хабаровск, хабаровский край
Общество , Бизнес, Экономика, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Хабаровский край
07:22 01.04.2025
 
В Хабаровске наркокурьерша получила 10 лет колонии за хранение наркотиков

В Хабаровске наркокурьерша получила 10 лет колонии за распространение 5,8 грамма наркотика

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ХАБАРОВСК, 1 апр - ПРАЙМ. Распространение 5,8 грамма синтетического наркотика обернулось для наркокурьерши из Хабаровска 10 годами колонии, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным региональной прокуратуры, в мае 2024 года женщина приобрела в интернет-магазине 5,8 грамма наркотика синтетического происхождения. Забрав наркотическое средство из тайника, она направилась к дому по улице Павловича в Хабаровске, где была задержана сотрудниками полиции, из незаконного оборота были изъяты семь свертков с наркотиком.
Центральный районный суд Хабаровска признал 36-летнюю подсудимую виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков (часть 3 статьи 228 УК РФ).
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Ей предоставлена отсрочка от отбытия наказания до достижения ее ребёнком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Как уточняет надзорное ведомство, подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
 
ЭкономикаОбществоБизнесХАБАРОВСКХабаровскХабаровский край
 
 
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