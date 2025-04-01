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В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей
В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей - 01.04.2025, ПРАЙМ
В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте снизился до 48,2 пункта с 50,2 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте снизился до 48,2 пункта с 50,2 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia Manufacturing индекс менеджеров по закупкам (PMI) составил 48,2 пункта в марте, уменьшившись с 50,2 пункта в феврале", - говорится в сообщении. "Ухудшение показателей сектора стало первым подобным снижением с сентября прошлого года и самым значительным с апреля 2022 года", - уточняется там. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
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россия, промышленность
Экономика, РОССИЯ, Промышленность
В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей
S&P: индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился в марте до 48,2 пункта
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте снизился до 48,2 пункта с 50,2 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia Manufacturing индекс менеджеров по закупкам (PMI) составил 48,2 пункта в марте, уменьшившись с 50,2 пункта в феврале", - говорится в сообщении.
"Ухудшение показателей сектора стало первым подобным снижением с сентября прошлого года и самым значительным с апреля 2022 года", - уточняется там.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
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