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В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей

В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей - 01.04.2025, ПРАЙМ

В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте снизился до 48,2 пункта с 50,2 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T09:12+0300

2025-04-01T09:12+0300

2025-04-01T09:12+0300

экономика

россия

промышленность

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте снизился до 48,2 пункта с 50,2 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia Manufacturing индекс менеджеров по закупкам (PMI) составил 48,2 пункта в марте, уменьшившись с 50,2 пункта в феврале", - говорится в сообщении. "Ухудшение показателей сектора стало первым подобным снижением с сентября прошлого года и самым значительным с апреля 2022 года", - уточняется там. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

https://1prime.ru/20250324/rost-856037163.html

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россия, промышленность