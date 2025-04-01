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Фондовые индексы АТР во вторник выросли - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/indeksy-856279563.html
Фондовые индексы АТР во вторник выросли
Фондовые индексы АТР во вторник выросли - 01.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР во вторник выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник увеличились после снижения в понедельник и на фоне макростатистики, свидетельствуют... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T12:43+0300
2025-04-01T12:43+0300
экономика
рынки
индексы
торги
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник увеличились после снижения в понедельник и на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38%, до 3 348,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,35%, до 2 012,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,38%, до 23 206,84 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,62%, до 2 521,39 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 1,04%, до 7 925,2 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,02%, до 35 624,48 пункта. Индексы несколько стабилизировались после падения днем ранее. В понедельник индексы Китая и Гонконга закрылись снижением в среднем в диапазоне на 0,5-1,3%, корейский KOSPI упал на 3%, Nikkei 225 – на 4%. Инвесторы уходили от риска на фоне опасений по поводу импортных пошлин США, вступающих в силу 2 апреля. Трейдеры обратили внимание и на макростатистику, опубликованную ранее во вторник. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, поднялся в марте до 51,2 пункта с 50,8 пункта в феврале, что оказалось чуть выше прогноза в 51,1 пункта. PMI промышленности Южной Кореи в марте снизился до 49,1 пункта с 49,9 пункта ранее, Австралии – вырос до 52,1 пункта с 50,4 пункта в феврале при прогнозе в 52,6 пункта. Экспорт из Южной Кореи вырос на 3,1% год к году в марте при прогнозе роста на 3,5%, импорт – ожидаемо поднялся на 2,3% год к году. Розничные продажи Австралии в феврале поднялись на 0,2% к январю при прогнозе роста на 0,3%. Центробанк Австралии ранее во вторник также ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 4,1%. PMI промышленности Японии в марте уменьшился до 48,4 пункта с 49 пунктов, ожидалось снижение до 48,3 пункта. Индекс настроения крупных японских производителей Tankan по итогам мартовского исследования сократился до 12 пунктов с 14 пунктов в декабре, согласно данным Банка Японии, как и ожидали аналитики. Безработица в Японии в феврале снизилась до 2,4% с 2,5% в январе, ожидалось сохранение показателя.
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рынки, индексы, торги, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион
12:43 01.04.2025
 
Фондовые индексы АТР во вторник выросли

Основные фондовые индексы АТР во вторник увеличились

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник увеличились после снижения в понедельник и на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38%, до 3 348,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,35%, до 2 012,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,38%, до 23 206,84 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,62%, до 2 521,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,04%, до 7 925,2 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,02%, до 35 624,48 пункта.
Индексы несколько стабилизировались после падения днем ранее. В понедельник индексы Китая и Гонконга закрылись снижением в среднем в диапазоне на 0,5-1,3%, корейский KOSPI упал на 3%, Nikkei 225 – на 4%. Инвесторы уходили от риска на фоне опасений по поводу импортных пошлин США, вступающих в силу 2 апреля.
Трейдеры обратили внимание и на макростатистику, опубликованную ранее во вторник. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, поднялся в марте до 51,2 пункта с 50,8 пункта в феврале, что оказалось чуть выше прогноза в 51,1 пункта.
PMI промышленности Южной Кореи в марте снизился до 49,1 пункта с 49,9 пункта ранее, Австралии – вырос до 52,1 пункта с 50,4 пункта в феврале при прогнозе в 52,6 пункта. Экспорт из Южной Кореи вырос на 3,1% год к году в марте при прогнозе роста на 3,5%, импорт – ожидаемо поднялся на 2,3% год к году. Розничные продажи Австралии в феврале поднялись на 0,2% к январю при прогнозе роста на 0,3%. Центробанк Австралии ранее во вторник также ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 4,1%.
PMI промышленности Японии в марте уменьшился до 48,4 пункта с 49 пунктов, ожидалось снижение до 48,3 пункта. Индекс настроения крупных японских производителей Tankan по итогам мартовского исследования сократился до 12 пунктов с 14 пунктов в декабре, согласно данным Банка Японии, как и ожидали аналитики. Безработица в Японии в феврале снизилась до 2,4% с 2,5% в январе, ожидалось сохранение показателя.
Котировки, сток
Российский рынок акций растет в первые часы основной сессии
12:42
 
ЭкономикаРынкиИндексыТоргиАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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