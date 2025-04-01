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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам марта
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам марта - 01.04.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам марта
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, следует из данных Евростата. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T12:06+0300
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экономика
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам марта
Годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 2,2%
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% в феврале, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.