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Лавров рассказал, что ждет Россия от партнеров по черноморской инициативе
Лавров рассказал, что ждет Россия от партнеров по черноморской инициативе - 01.04.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, что ждет Россия от партнеров по черноморской инициативе
России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, заявил... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:12+0300
2025-04-01T18:12+0300
2025-04-01T18:12+0300
политика
сергей лавров
черноморская инициатива
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сейчас нам нужны уже не пустые обещания, а конкретные дела: в отношении доступа в порты, в отношении нормальных ставок фрахта, страхования и так далее. Американские коллеги изучают сейчас эти наши предложения, обещали в ближайшее время отреагировать", - сказал он. Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы поддержали, как я уже сказал, ту готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике", - сказал Лавров журналистам.По его словам, такие предложения абсолютно необходимы, чтобы не повторить печальный опыт изначальной, одобренной в июле 2022 года зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генсек ООН Антониу Гутерреш."Часть пакета посвящена содействию экспорта украинского зерна, а вторая часть - экспорту нашего зерна и наших удобрений. Украинская часть работала все это время, мы свои обязательства соблюдали. В отношении российских интересов, которые были закреплены в качестве обязательств наших партнеров в рамках той инициативы, ничего сделано не было", - напомнил министр.На сайте Кремля ранее было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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сергей лавров, черноморская инициатива, сша
Политика, Сергей Лавров, черноморская инициатива, США
Лавров рассказал, что ждет Россия от партнеров по черноморской инициативе
Лавров: РФ нужны не пустые обещания, а дела в рамках черноморской инициативы
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сейчас нам нужны уже не пустые обещания, а конкретные дела: в отношении доступа в порты, в отношении нормальных ставок фрахта, страхования и так далее. Американские коллеги изучают сейчас эти наши предложения, обещали в ближайшее время отреагировать", - сказал он.
Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы поддержали, как я уже сказал, ту готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике", - сказал Лавров журналистам.
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По его словам, такие предложения абсолютно необходимы, чтобы не повторить печальный опыт изначальной, одобренной в июле 2022 года зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Часть пакета посвящена содействию экспорта украинского зерна, а вторая часть - экспорту нашего зерна и наших удобрений. Украинская часть работала все это время, мы свои обязательства соблюдали. В отношении российских интересов, которые были закреплены в качестве обязательств наших партнеров в рамках той инициативы, ничего сделано не было", - напомнил министр.
На сайте Кремля ранее было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.