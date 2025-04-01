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Собянин оценил рост объема инвестиций в экономику Москвы - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Собянин оценил рост объема инвестиций в экономику Москвы
Собянин оценил рост объема инвестиций в экономику Москвы - 01.04.2025, ПРАЙМ
Собянин оценил рост объема инвестиций в экономику Москвы
Объем инвестиций в экономику Москвы в 2024 году впервые превысил 8 триллионов рублей, он вырос на 4,4%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:01+0300
2025-04-01T10:01+0300
экономика
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объем инвестиций в экономику Москвы в 2024 году впервые превысил 8 триллионов рублей, он вырос на 4,4%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "В 2024 году объем инвестиций в экономику Москвы – малые, средние и крупные предприятия – вырос на 4,4% и впервые превысил 8 триллионов рублей. На столицу пришлось свыше 20% от общего объема российских инвестиций. Из этой колоссальной суммы 0,8 триллиона инвестировало правительство Москвы. Средства были направлены в прошлом году на строительство жилья, метро, школ, больниц, спортивных комплексов и других объектов, которые будут служить многим поколениям москвичей", - написал Собянин. Он отметил, что порядка 400 миллиардов рублей вложило правительство России, которое несет ответственность за функционирование многочисленных федеральных объектов, расположенных в столице, – научных центров, вузов, федеральных клиник и многих других. Однако основной объем инвестиций привлек в экономику бизнес. "Больше 35%, или свыше 2,8 триллиона рублей – было направлено на приобретение машин и оборудования. Это – станки, приборы, компьютерные системы и множество других систем, которые определяют технологический уровень современной экономики. Еще 20%, или свыше 1,5 триллиона рублей – составили вложения в объекты интеллектуальной собственности. В большинстве своем, это – программное обеспечение, без которого сегодня не будет работать ни одна серьезная система", - добавил мэр. Собянин уточнил, что свыше 25% от общего объема инвестиций – или более 2 триллионов рублей – было направлено на строительство и реконструкцию нежилых зданий и сооружений. Около 17%, или 1,4 триллиона рублей – на строительство жилой недвижимости.
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россия, москва, сергей собянин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
10:01 01.04.2025
 
Собянин оценил рост объема инвестиций в экономику Москвы

Собянин: объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 триллионов руб

© POOL | Перейти в медиабанкС. Собянин
С. Собянин
© POOL
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объем инвестиций в экономику Москвы в 2024 году впервые превысил 8 триллионов рублей, он вырос на 4,4%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"В 2024 году объем инвестиций в экономику Москвы – малые, средние и крупные предприятия – вырос на 4,4% и впервые превысил 8 триллионов рублей. На столицу пришлось свыше 20% от общего объема российских инвестиций. Из этой колоссальной суммы 0,8 триллиона инвестировало правительство Москвы. Средства были направлены в прошлом году на строительство жилья, метро, школ, больниц, спортивных комплексов и других объектов, которые будут служить многим поколениям москвичей", - написал Собянин.
Он отметил, что порядка 400 миллиардов рублей вложило правительство России, которое несет ответственность за функционирование многочисленных федеральных объектов, расположенных в столице, – научных центров, вузов, федеральных клиник и многих других.
Однако основной объем инвестиций привлек в экономику бизнес.
"Больше 35%, или свыше 2,8 триллиона рублей – было направлено на приобретение машин и оборудования. Это – станки, приборы, компьютерные системы и множество других систем, которые определяют технологический уровень современной экономики. Еще 20%, или свыше 1,5 триллиона рублей – составили вложения в объекты интеллектуальной собственности. В большинстве своем, это – программное обеспечение, без которого сегодня не будет работать ни одна серьезная система", - добавил мэр.
Собянин уточнил, что свыше 25% от общего объема инвестиций – или более 2 триллионов рублей – было направлено на строительство и реконструкцию нежилых зданий и сооружений. Около 17%, или 1,4 триллиона рублей – на строительство жилой недвижимости.
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