https://1prime.ru/20250401/ipo-856276506.html
"НоваБев" рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб"
"НоваБев" рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб" - 01.04.2025, ПРАЙМ
"НоваБев" рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб"
Совет директоров "НоваБев Групп" (ранее - "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, на заседании 2 апреля рассмотрит возможность... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:28+0300
2025-04-01T11:28+0300
2025-04-01T11:28+0300
экономика
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБев Групп" (ранее - "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, на заседании 2 апреля рассмотрит возможность проведения IPO своей розничной сети "Винлаб", сообщает компания. "Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: операционные результаты деятельности NovaBev Group по итогам 2024 года; годовая аудированная отчетность по стандартам МСФО, утверждение отчёта о выполнении бюджета за 2024 год; рассмотрение и утверждение стратегии Novabev Group на 2025-2028 годы; рассмотрение возможности проведения IPO Winelab", - говорится в сообщении. Дата проведения заседания совета директоров - 2 апреля 2025 года. "НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". По итогам 2024 года чистая прибыль группы по МСФО снизилась в 1,7 раза и составила 4,588 миллиарда рублей.
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бизнес
"НоваБев" рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб"
"НоваБев" 2 апреля рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб"
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБев Групп" (ранее - "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, на заседании 2 апреля рассмотрит возможность проведения IPO своей розничной сети "Винлаб", сообщает компания.
"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: операционные результаты деятельности NovaBev Group по итогам 2024 года; годовая аудированная отчетность по стандартам МСФО, утверждение отчёта о выполнении бюджета за 2024 год; рассмотрение и утверждение стратегии Novabev Group на 2025-2028 годы; рассмотрение возможности проведения IPO Winelab", - говорится в сообщении. Дата проведения заседания совета директоров - 2 апреля 2025 года.
"НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". По итогам 2024 года чистая прибыль группы по МСФО снизилась в 1,7 раза и составила 4,588 миллиарда рублей.
Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года