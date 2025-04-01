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"НоваБев" рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб" - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/ipo-856276506.html
"НоваБев" рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб"
"НоваБев" рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб" - 01.04.2025, ПРАЙМ
"НоваБев" рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб"
Совет директоров "НоваБев Групп" (ранее - "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, на заседании 2 апреля рассмотрит возможность... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:28+0300
2025-04-01T11:28+0300
экономика
бизнес
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБев Групп" (ранее - "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, на заседании 2 апреля рассмотрит возможность проведения IPO своей розничной сети "Винлаб", сообщает компания. "Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: операционные результаты деятельности NovaBev Group по итогам 2024 года; годовая аудированная отчетность по стандартам МСФО, утверждение отчёта о выполнении бюджета за 2024 год; рассмотрение и утверждение стратегии Novabev Group на 2025-2028 годы; рассмотрение возможности проведения IPO Winelab", - говорится в сообщении. Дата проведения заседания совета директоров - 2 апреля 2025 года. "НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". По итогам 2024 года чистая прибыль группы по МСФО снизилась в 1,7 раза и составила 4,588 миллиарда рублей.
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бизнес
Экономика, Бизнес
11:28 01.04.2025
 
"НоваБев" рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб"

"НоваБев" 2 апреля рассмотрит возможность IPO своей розничной сети "Винлаб"

© fotolia.com / WranglerПросчет
Просчет - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБев Групп" (ранее - "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, на заседании 2 апреля рассмотрит возможность проведения IPO своей розничной сети "Винлаб", сообщает компания.
"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: операционные результаты деятельности NovaBev Group по итогам 2024 года; годовая аудированная отчетность по стандартам МСФО, утверждение отчёта о выполнении бюджета за 2024 год; рассмотрение и утверждение стратегии Novabev Group на 2025-2028 годы; рассмотрение возможности проведения IPO Winelab", - говорится в сообщении. Дата проведения заседания совета директоров - 2 апреля 2025 года.
"НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". По итогам 2024 года чистая прибыль группы по МСФО снизилась в 1,7 раза и составила 4,588 миллиарда рублей.
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
27 марта, 10:45
 
ЭкономикаБизнес
 
 
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