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Минфин назвал ожидаемый объем выдачи семейной ипотеки в России

Минфин назвал ожидаемый объем выдачи семейной ипотеки в России - 01.04.2025, ПРАЙМ

Минфин назвал ожидаемый объем выдачи семейной ипотеки в России

Объем выдач по "Семейной ипотеке" в России в 2025 году может составить 3,8-4 триллиона рублей, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T16:13+0300

2025-04-01T16:13+0300

2025-04-01T16:13+0300

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россия

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ипотека

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объем выдач по "Семейной ипотеке" в России в 2025 году может составить 3,8-4 триллиона рублей, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков. "С начала года, с января по март, мы видим рост год к году порядка 10-15% по выдачам семейной ипотеки. То есть, в целом, динамика остается неплохой, выдачи идут. Понятно, что есть до сих пор некие нюансы с выдачами на рынке, стоимость привлечения денег для банков все равно хоть и уменьшилась, остается на довольно высоких уровнях, это сильно зависит от денежно-кредитной политики в текущих условиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Мы в целом ожидаем, что по году мы достигнем результата 3,8-4 триллиона рублей в выдачах. Это, на наш взгляд, неплохие цифры. И прирост портфеля может составить от 1,4 до 1,7 триллиона рублей", - добавил он.

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россия, минфин, ипотека