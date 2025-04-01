https://1prime.ru/20250401/ipoteka-856288397.html
Минфин назвал ожидаемый объем выдачи семейной ипотеки в России
Минфин назвал ожидаемый объем выдачи семейной ипотеки в России - 01.04.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал ожидаемый объем выдачи семейной ипотеки в России
Объем выдач по "Семейной ипотеке" в России в 2025 году может составить 3,8-4 триллиона рублей, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T16:13+0300
2025-04-01T16:13+0300
2025-04-01T16:13+0300
экономика
россия
минфин
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объем выдач по "Семейной ипотеке" в России в 2025 году может составить 3,8-4 триллиона рублей, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков. "С начала года, с января по март, мы видим рост год к году порядка 10-15% по выдачам семейной ипотеки. То есть, в целом, динамика остается неплохой, выдачи идут. Понятно, что есть до сих пор некие нюансы с выдачами на рынке, стоимость привлечения денег для банков все равно хоть и уменьшилась, остается на довольно высоких уровнях, это сильно зависит от денежно-кредитной политики в текущих условиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Мы в целом ожидаем, что по году мы достигнем результата 3,8-4 триллиона рублей в выдачах. Это, на наш взгляд, неплохие цифры. И прирост портфеля может составить от 1,4 до 1,7 триллиона рублей", - добавил он.
https://1prime.ru/20250328/ipoteka-856187945.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин, ипотека
Экономика, РОССИЯ, Минфин, ипотека
Минфин назвал ожидаемый объем выдачи семейной ипотеки в России
Минфин: объем выдачи семейной ипотеки в 2025 г может составить 3,8-4 трлн рублей
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объем выдач по "Семейной ипотеке" в России в 2025 году может составить 3,8-4 триллиона рублей, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
"С начала года, с января по март, мы видим рост год к году порядка 10-15% по выдачам семейной ипотеки. То есть, в целом, динамика остается неплохой, выдачи идут. Понятно, что есть до сих пор некие нюансы с выдачами на рынке, стоимость привлечения денег для банков все равно хоть и уменьшилась, остается на довольно высоких уровнях, это сильно зависит от денежно-кредитной политики в текущих условиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы в целом ожидаем, что по году мы достигнем результата 3,8-4 триллиона рублей в выдачах. Это, на наш взгляд, неплохие цифры. И прирост портфеля может составить от 1,4 до 1,7 триллиона рублей", - добавил он.
Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку