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Швеция и Британия перебазировали в Польшу 12 истребителей - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Швеция и Британия перебазировали в Польшу 12 истребителей
Швеция и Британия перебазировали в Польшу 12 истребителей - 01.04.2025, ПРАЙМ
Швеция и Британия перебазировали в Польшу 12 истребителей
Швеция и Великобритания перебазировали в Польшу 12 истребителей в рамках операции Air Policing, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:43+0300
2025-04-01T11:43+0300
вооружения
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ВАРШАВА, 1 апр - ПРАЙМ. Швеция и Великобритания перебазировали в Польшу 12 истребителей в рамках операции Air Policing, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Сегодня в Мальборке (авиабаза на севере Польши – ред.), а реально в целой Польше и странах, находящихся на Балтике, начинается союзническая операция Air Policing, в которой примут участие шведские и британские военные, и возьмут участие их лучшие самолеты", - сказал Косиняк-Камыш. "В Мальборке уже находятся шесть шведских "Грипенов" (истребители Saab JAS 39 Gripen – ред) и шесть британских "Тайфунов" (истребитель Eurofighter Typhoon – ред.)", - отметил он. Польский министр пояснил, что вместе с самолетами на авиабазу в Мальборке прибыли около 300 британских и шведских военнослужащих. Он отметил, что во время операции Air Policing особое внимание будет уделяться защите авиабазы в Ясенке, через которую на Украину поступает более 90% западного вооружения и другой помощи. "Охрана польского воздушного пространства, защита балтийских стран – это наша союзническая обязанность, которую выполняют наши союзники. В рамках этой миссии, естественно, особым вниманием будет окружен аэропорт в Ясенке", - сказал Косиняк-Камыш.
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польша, швеция, великобритания
Вооружения, ПОЛЬША, ШВЕЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
11:43 01.04.2025
 
Швеция и Британия перебазировали в Польшу 12 истребителей

Косиняк-Камыш: Швеция и Великобритания перебазировали в Польшу 12 истребителей

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
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ВАРШАВА, 1 апр - ПРАЙМ. Швеция и Великобритания перебазировали в Польшу 12 истребителей в рамках операции Air Policing, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Сегодня в Мальборке (авиабаза на севере Польши – ред.), а реально в целой Польше и странах, находящихся на Балтике, начинается союзническая операция Air Policing, в которой примут участие шведские и британские военные, и возьмут участие их лучшие самолеты", - сказал Косиняк-Камыш.
"В Мальборке уже находятся шесть шведских "Грипенов" (истребители Saab JAS 39 Gripen – ред) и шесть британских "Тайфунов" (истребитель Eurofighter Typhoon – ред.)", - отметил он.
Польский министр пояснил, что вместе с самолетами на авиабазу в Мальборке прибыли около 300 британских и шведских военнослужащих.
Он отметил, что во время операции Air Policing особое внимание будет уделяться защите авиабазы в Ясенке, через которую на Украину поступает более 90% западного вооружения и другой помощи.
"Охрана польского воздушного пространства, защита балтийских стран – это наша союзническая обязанность, которую выполняют наши союзники. В рамках этой миссии, естественно, особым вниманием будет окружен аэропорт в Ясенке", - сказал Косиняк-Камыш.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
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ВооруженияПОЛЬШАШВЕЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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