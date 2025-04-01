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Швеция и Британия перебазировали в Польшу 12 истребителей

Швеция и Британия перебазировали в Польшу 12 истребителей - 01.04.2025, ПРАЙМ

Швеция и Британия перебазировали в Польшу 12 истребителей

Швеция и Великобритания перебазировали в Польшу 12 истребителей в рамках операции Air Policing, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T11:43+0300

2025-04-01T11:43+0300

2025-04-01T11:43+0300

вооружения

польша

швеция

великобритания

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ВАРШАВА, 1 апр - ПРАЙМ. Швеция и Великобритания перебазировали в Польшу 12 истребителей в рамках операции Air Policing, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Сегодня в Мальборке (авиабаза на севере Польши – ред.), а реально в целой Польше и странах, находящихся на Балтике, начинается союзническая операция Air Policing, в которой примут участие шведские и британские военные, и возьмут участие их лучшие самолеты", - сказал Косиняк-Камыш. "В Мальборке уже находятся шесть шведских "Грипенов" (истребители Saab JAS 39 Gripen – ред) и шесть британских "Тайфунов" (истребитель Eurofighter Typhoon – ред.)", - отметил он. Польский министр пояснил, что вместе с самолетами на авиабазу в Мальборке прибыли около 300 британских и шведских военнослужащих. Он отметил, что во время операции Air Policing особое внимание будет уделяться защите авиабазы в Ясенке, через которую на Украину поступает более 90% западного вооружения и другой помощи. "Охрана польского воздушного пространства, защита балтийских стран – это наша союзническая обязанность, которую выполняют наши союзники. В рамках этой миссии, естественно, особым вниманием будет окружен аэропорт в Ясенке", - сказал Косиняк-Камыш.

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швеция

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польша, швеция, великобритания