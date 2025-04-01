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Япония создаст тысячи центров для консультаций в случае введения пошлин США

Япония создаст тысячи центров для консультаций в случае введения пошлин США - 01.04.2025, ПРАЙМ

Япония создаст тысячи центров для консультаций в случае введения пошлин США

Правительство Японии создаст около тысячи центров для получения консультаций гражданами и представителями бизнес-кругов в случае введения новых пошлин со... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T06:54+0300

2025-04-01T06:54+0300

2025-04-01T06:54+0300

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ТОКИО, 1 апр – ПРАЙМ. Правительство Японии создаст около тысячи центров для получения консультаций гражданами и представителями бизнес-кругов в случае введения новых пошлин со стороны США, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Сигэру Исиба. "Мы намерены тщательно реагировать на опасения, тревоги и запросы малых и средних предпринимателей. Кроме того, мы намерены обеспечить полную поддержку по вопросам финансовых потоков", - отметил глава японского кабинета министров. Исиба вновь повторил позицию правительства о том, что Токио "будет настоятельно призывать к исключению" страны из запланированных мер, а также добавил, что "не замедлит" с личными визитом в США, если посчитает его необходимым. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. На прошлой неделе премьер-министр Японии в ходе слушаний бюджетной комиссии верхней палаты парламента признал, что введение США дополнительных пошлин на импортные автомобили будет иметь "огромное влияние" на японскую экономику. Объем экспорта автомобилей из Японии в США в 2024 году составил почти 1,37 миллиона единиц, или около 6 триллионов йен (39,8 миллиарда долларов). Общее внутреннее производство автомобилей в Японии в 2024 году составило 8,23 миллиона единиц. В настоящее время США взимают 2,5% пошлины на легковые автомобили и 25% на грузовики. После введения дополнительной пошлины в 25%, тарифы на легковые автомобили составят 27,5%, а на грузовики - 50%. Ранее деловое издание "Никкэй" опубликовало оценку влияния дополнительных пошлин США на импортные автомобили на экономику Японии. За базу расчетов были взяты данные межотраслевого баланса за 2024 год японского правительства. Так, по оценкам издания, дополнительные пошлины США на импорт автомобилей при худшем раскладе могут сказаться на занятости до 5,6 миллиона человек в Японии, а японская экономика может потерять до 13 триллионов иен (86,23 миллиарда долларов), что составляет более 2% номинального ВВП страны. Если экспорт в США и внутреннее производство автомобилей снизятся на 10%, это потери составят около 1,3 триллиона йен (8,62 миллиарда долларов).

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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп