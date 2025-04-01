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На Украине продали 50 вагонов конфискованного белорусского калия

На Украине продали 50 вагонов конфискованного белорусского калия - 01.04.2025, ПРАЙМ

На Украине продали 50 вагонов конфискованного белорусского калия

Власти Украины за месяц продали конфискованного белорусского калия почти на 3 миллиона долларов, заявила во вторник глава украинского национального агентства по | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T16:48+0300

2025-04-01T16:48+0300

2025-04-01T16:48+0300

экономика

украина

беларуськалий

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Власти Украины за месяц продали конфискованного белорусского калия почти на 3 миллиона долларов, заявила во вторник глава украинского национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума. Служба безопасности Украины (СБУ) в феврале 2023 года сообщила, что правоохранители арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий" на сумму почти 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов). "Реализована продукция производства компании "Беларуськалий", находящаяся в 50 железнодорожных вагонах, общим объемом 3 524 тонны хлорида калия. Итоговая сумма реализации составила 39,8 миллиона гривен (962,3 тысячи долларов). В рамках аукциона стартовая цена выросла почти на 2,5 миллиона гривен (60,4 тысячи долларов). АРМА 28 марта реализовало другую партию из 50 вагонов белорусского калия объемом 3 469 тонн за 36,7 миллиона гривен (887,3 тысячи долларов), а 3 марта - 61 вагон белорусского калия за 45,5 миллиона гривен (1,1 миллиона долларов)", - написала Дума в своем Telegram-канале. По ее словам, вырученные средства будут направлены "на закупку военных облигаций с целью поддержки ВСУ". По данным СБУ, железнодорожные контейнеры с минеральными удобрениями прибыли на Украину до 24 февраля 2022 года, находились в режиме транзита. Служба безопасности в рамках уголовного производства по статье уклонение от уплаты налогов инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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