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"Признанное всеми ничтожество". В ЕС оценили дипломатическую работу Каллас
"Признанное всеми ничтожество". В ЕС оценили дипломатическую работу Каллас - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Признанное всеми ничтожество". В ЕС оценили дипломатическую работу Каллас
Глав евродипломатии Кая Каллас нацелена на разжигание войны с Российской Федерацией. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал лидер... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T23:38+0300
2025-04-01T23:38+0300
2025-04-01T23:38+0300
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глав евродипломатии Кая Каллас нацелена на разжигание войны с Российской Федерацией. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.В частности, он написал: "Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией".По словам Филиппо, агрессивная политика главы евордипломатии не только угрожает разжиганием конфликта с Россией, но еще и стоит бюджету Евросоюзу огромных денег.Ранее Каллас, не приводя никаких доказательств, обвинила Российскую Федерацию в затягивании мирного процесса на Украине. Примечательно, что в феврале она призывала нарастить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.
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кая каллас, россия, мнение
Политика, Кая Каллас, РОССИЯ, мнение
"Признанное всеми ничтожество". В ЕС оценили дипломатическую работу Каллас
Лидер партии "Патриоты" Филиппо назвал Каллас ничтожеством за слова о России
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Глав евродипломатии Кая Каллас нацелена на разжигание войны с Российской Федерацией. Такое мнение на своей странице в социальной сети X
высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В частности, он написал: "Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией".
По словам Филиппо, агрессивная политика главы евордипломатии не только угрожает разжиганием конфликта с Россией, но еще и стоит бюджету Евросоюзу огромных денег.
"Ей нужна помощь". На Каллас обрушились после слов о войне с Россией
Ранее Каллас, не приводя никаких доказательств, обвинила Российскую Федерацию в затягивании мирного процесса на Украине. Примечательно, что в феврале она призывала нарастить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.