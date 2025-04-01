https://1prime.ru/20250401/kallas-856299059.html

"Признанное всеми ничтожество". В ЕС оценили дипломатическую работу Каллас

"Признанное всеми ничтожество". В ЕС оценили дипломатическую работу Каллас - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Признанное всеми ничтожество". В ЕС оценили дипломатическую работу Каллас

Глав евродипломатии Кая Каллас нацелена на разжигание войны с Российской Федерацией. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал лидер... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T23:38+0300

2025-04-01T23:38+0300

2025-04-01T23:38+0300

политика

кая каллас

россия

мнение

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глав евродипломатии Кая Каллас нацелена на разжигание войны с Российской Федерацией. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.В частности, он написал: "Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией".По словам Филиппо, агрессивная политика главы евордипломатии не только угрожает разжиганием конфликта с Россией, но еще и стоит бюджету Евросоюзу огромных денег.Ранее Каллас, не приводя никаких доказательств, обвинила Российскую Федерацию в затягивании мирного процесса на Украине. Примечательно, что в феврале она призывала нарастить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.

https://1prime.ru/20250326/voyna-856125235.html

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кая каллас, россия, мнение