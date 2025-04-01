https://1prime.ru/20250401/kamaz-856292059.html
"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения
"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения
"Камаз" по итогам 2024 года увеличил выпуск грузовиков нового поколения К5 на 26,5% по сравнению с предыдущим годом – до 6,5 тысяч, сообщил генеральный директор | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T17:58+0300
2025-04-01T17:58+0300
2025-04-01T17:58+0300
экономика
камаз
сергей когогин
https://cdnn.1prime.ru/img/76603/52/766035255_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_da6997ea50150790503a763dde992836.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Камаз" по итогам 2024 года увеличил выпуск грузовиков нового поколения К5 на 26,5% по сравнению с предыдущим годом – до 6,5 тысяч, сообщил генеральный директор концерна Сергей Когогин. "По итогам 2024 года выпуск грузовиков поколения К5 по сравнению с 2023 годом увеличился на 26,5%, составив 6506 единиц. Понимая важность обеспечения технологического суверенитета страны, мы продолжим реализацию проектов по развитию модельного ряда грузовых автомобилей и пассажирской автотехники, востребованной в российских регионах", - приводит слова Когогина пресс-служба "Камаза". Он отметил, что увеличение объема производства и развитие нового модельного ряда автомобилей К5, которые производятся на санкционно устойчивой компонентной базе, является одним из приоритетных направлений деятельности "Камаза". В январе производитель сообщал об увеличении выпуска коммерческой автотехники по итогам минувшего года на 3% - до 54,6 тысячи единиц, в том числе 41,7 тысячи единиц тяжелой грузовой автотехники и 5,7 тысячи средне- и малотоннажных автомобилей "Компас".
https://1prime.ru/20250324/kamaz-856043866.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76603/52/766035255_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_0441c037546be3d26d95fa4fa763c11c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камаз, сергей когогин
Экономика, Камаз, Сергей Когогин
"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения
Когогин: "Камаз" в 2024 году увеличил выпуск грузовиков поколения К5 на 26,5%
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Камаз" по итогам 2024 года увеличил выпуск грузовиков нового поколения К5 на 26,5% по сравнению с предыдущим годом – до 6,5 тысяч, сообщил генеральный директор концерна Сергей Когогин.
"По итогам 2024 года выпуск грузовиков поколения К5 по сравнению с 2023 годом увеличился на 26,5%, составив 6506 единиц. Понимая важность обеспечения технологического суверенитета страны, мы продолжим реализацию проектов по развитию модельного ряда грузовых автомобилей и пассажирской автотехники, востребованной в российских регионах", - приводит слова Когогина пресс-служба "Камаза".
Он отметил, что увеличение объема производства и развитие нового модельного ряда автомобилей К5, которые производятся на санкционно устойчивой компонентной базе, является одним из приоритетных направлений деятельности "Камаза".
"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС
В январе производитель сообщал об увеличении выпуска коммерческой автотехники по итогам минувшего года на 3% - до 54,6 тысячи единиц, в том числе 41,7 тысячи единиц тяжелой грузовой автотехники и 5,7 тысячи средне- и малотоннажных автомобилей "Компас".