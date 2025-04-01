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"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения

"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения

"Камаз" по итогам 2024 года увеличил выпуск грузовиков нового поколения К5 на 26,5% по сравнению с предыдущим годом – до 6,5 тысяч, сообщил генеральный директор | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T17:58+0300

2025-04-01T17:58+0300

2025-04-01T17:58+0300

экономика

камаз

сергей когогин

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Камаз" по итогам 2024 года увеличил выпуск грузовиков нового поколения К5 на 26,5% по сравнению с предыдущим годом – до 6,5 тысяч, сообщил генеральный директор концерна Сергей Когогин. "По итогам 2024 года выпуск грузовиков поколения К5 по сравнению с 2023 годом увеличился на 26,5%, составив 6506 единиц. Понимая важность обеспечения технологического суверенитета страны, мы продолжим реализацию проектов по развитию модельного ряда грузовых автомобилей и пассажирской автотехники, востребованной в российских регионах", - приводит слова Когогина пресс-служба "Камаза". Он отметил, что увеличение объема производства и развитие нового модельного ряда автомобилей К5, которые производятся на санкционно устойчивой компонентной базе, является одним из приоритетных направлений деятельности "Камаза". В январе производитель сообщал об увеличении выпуска коммерческой автотехники по итогам минувшего года на 3% - до 54,6 тысячи единиц, в том числе 41,7 тысячи единиц тяжелой грузовой автотехники и 5,7 тысячи средне- и малотоннажных автомобилей "Компас".

https://1prime.ru/20250324/kamaz-856043866.html

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камаз, сергей когогин