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"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/kamaz-856292059.html
"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения
"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения
"Камаз" по итогам 2024 года увеличил выпуск грузовиков нового поколения К5 на 26,5% по сравнению с предыдущим годом – до 6,5 тысяч, сообщил генеральный директор | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T17:58+0300
2025-04-01T17:58+0300
экономика
камаз
сергей когогин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Камаз" по итогам 2024 года увеличил выпуск грузовиков нового поколения К5 на 26,5% по сравнению с предыдущим годом – до 6,5 тысяч, сообщил генеральный директор концерна Сергей Когогин. "По итогам 2024 года выпуск грузовиков поколения К5 по сравнению с 2023 годом увеличился на 26,5%, составив 6506 единиц. Понимая важность обеспечения технологического суверенитета страны, мы продолжим реализацию проектов по развитию модельного ряда грузовых автомобилей и пассажирской автотехники, востребованной в российских регионах", - приводит слова Когогина пресс-служба "Камаза". Он отметил, что увеличение объема производства и развитие нового модельного ряда автомобилей К5, которые производятся на санкционно устойчивой компонентной базе, является одним из приоритетных направлений деятельности "Камаза". В январе производитель сообщал об увеличении выпуска коммерческой автотехники по итогам минувшего года на 3% - до 54,6 тысячи единиц, в том числе 41,7 тысячи единиц тяжелой грузовой автотехники и 5,7 тысячи средне- и малотоннажных автомобилей "Компас".
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камаз, сергей когогин
Экономика, Камаз, Сергей Когогин
17:58 01.04.2025
 
"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения

Когогин: "Камаз" в 2024 году увеличил выпуск грузовиков поколения К5 на 26,5%

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк*Цех стыковки американских моторов "Каменз" с коробкой передач производства "КАМАЗ"
*Цех стыковки американских моторов Каменз с коробкой передач производства КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. "Камаз" по итогам 2024 года увеличил выпуск грузовиков нового поколения К5 на 26,5% по сравнению с предыдущим годом – до 6,5 тысяч, сообщил генеральный директор концерна Сергей Когогин.
"По итогам 2024 года выпуск грузовиков поколения К5 по сравнению с 2023 годом увеличился на 26,5%, составив 6506 единиц. Понимая важность обеспечения технологического суверенитета страны, мы продолжим реализацию проектов по развитию модельного ряда грузовых автомобилей и пассажирской автотехники, востребованной в российских регионах", - приводит слова Когогина пресс-служба "Камаза".
Он отметил, что увеличение объема производства и развитие нового модельного ряда автомобилей К5, которые производятся на санкционно устойчивой компонентной базе, является одним из приоритетных направлений деятельности "Камаза".
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В январе производитель сообщал об увеличении выпуска коммерческой автотехники по итогам минувшего года на 3% - до 54,6 тысячи единиц, в том числе 41,7 тысячи единиц тяжелой грузовой автотехники и 5,7 тысячи средне- и малотоннажных автомобилей "Компас".
 
ЭкономикаКамазСергей Когогин
 
 
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