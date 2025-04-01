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В Южной Каролине нашли тела бывшего менеджера Bloomberg - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В Южной Каролине нашли тела бывшего менеджера Bloomberg
В Южной Каролине нашли тела бывшего менеджера Bloomberg - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Южной Каролине нашли тела бывшего менеджера Bloomberg
Тела бывшего менеджера американской компании Bloomberg L.P. Ричарда Самареля, его жены и дочери были обнаружены в их доме в американском штате Южная Каролина,... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T07:55+0300
2025-04-01T07:55+0300
мировая экономика
москва
fox news
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Тела бывшего менеджера американской компании Bloomberg L.P. Ричарда Самареля, его жены и дочери были обнаружены в их доме в американском штате Южная Каролина, утверждает телеканал Fox News. "Личности погибших: 9-летняя Саманта Самарель, 45-летняя Лина Мария Самарель и 54-летний Ричард Самарель", - говорится в публикации. Телеканал со ссылкой на социальные сети погибших утверждает, что мужчина ранее работал менеджером в компании Bloomberg L.P. По данным полиции, другие дети семейства были в школе, когда погибли трое членов семьи. При этом полиция не уточнила официальную причину смерти.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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мировая экономика, москва, fox news
Мировая экономика, МОСКВА, Fox News
07:55 01.04.2025
 
В Южной Каролине нашли тела бывшего менеджера Bloomberg

Fox News: в доме бывшего менеджера Bloomberg Самареля нашли тела его жены и дочери

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Тела бывшего менеджера американской компании Bloomberg L.P. Ричарда Самареля, его жены и дочери были обнаружены в их доме в американском штате Южная Каролина, утверждает телеканал Fox News.
"Личности погибших: 9-летняя Саманта Самарель, 45-летняя Лина Мария Самарель и 54-летний Ричард Самарель", - говорится в публикации.
Телеканал со ссылкой на социальные сети погибших утверждает, что мужчина ранее работал менеджером в компании Bloomberg L.P.
По данным полиции, другие дети семейства были в школе, когда погибли трое членов семьи. При этом полиция не уточнила официальную причину смерти.
 
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