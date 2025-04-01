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"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт

"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт - 01.04.2025, ПРАЙМ

"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт

К июлю в стране может подешеветь картофель. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал бывший замглавы Минсельхоза, д.э.н. Леонид Холод, рассуждая о росте цен на | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T16:27+0300

2025-04-01T16:27+0300

2025-04-01T16:28+0300

экономика

россия

картофель

цены

прогноз

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. К июлю в стране может подешеветь картофель. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал бывший замглавы Минсельхоза, д.э.н. Леонид Холод, рассуждая о росте цен на овощи, которые за три месяца 2025 года подорожали почти на четверть.Объясняя растущие цены в овощных магазинах и на рыночных прилавках, Холод отметил, что на сегодняшний день Россия импортирует овощи из "удаленных стран", в частности, из Египта и Турции. "Это более дорогой товар. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества", — сказал экономист.В то же время он дал прогноз, что к июлю в стране должен подешеветь картофель, поскольку к июлю в России "появится свой урожай".

https://1prime.ru/20250326/inflyatsiya-856135766.html

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россия, картофель, цены, прогноз