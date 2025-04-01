https://1prime.ru/20250401/kartofel-856289462.html
"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт
"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт - 01.04.2025, ПРАЙМ
"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт
К июлю в стране может подешеветь картофель. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал бывший замглавы Минсельхоза, д.э.н. Леонид Холод, рассуждая о росте цен на | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T16:27+0300
2025-04-01T16:27+0300
2025-04-01T16:28+0300
экономика
россия
картофель
цены
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/33/841843329_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_7cea5ea9d53af5399157c6b890d11f2b.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. К июлю в стране может подешеветь картофель. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал бывший замглавы Минсельхоза, д.э.н. Леонид Холод, рассуждая о росте цен на овощи, которые за три месяца 2025 года подорожали почти на четверть.Объясняя растущие цены в овощных магазинах и на рыночных прилавках, Холод отметил, что на сегодняшний день Россия импортирует овощи из "удаленных стран", в частности, из Египта и Турции. "Это более дорогой товар. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества", — сказал экономист.В то же время он дал прогноз, что к июлю в стране должен подешеветь картофель, поскольку к июлю в России "появится свой урожай".
https://1prime.ru/20250326/inflyatsiya-856135766.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/33/841843329_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_47c50d60d07204f865cc30ab022867c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, картофель, цены, прогноз
Экономика, РОССИЯ, картофель, цены, прогноз
"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт
Экономист Холод: к июлю в России подешевеет картофель
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. К июлю в стране может подешеветь картофель. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал бывший замглавы Минсельхоза, д.э.н. Леонид Холод, рассуждая о росте цен на овощи, которые за три месяца 2025 года подорожали почти на четверть.
Объясняя растущие цены в овощных магазинах и на рыночных прилавках, Холод отметил, что на сегодняшний день Россия импортирует овощи из "удаленных стран", в частности, из Египта и Турции.
"Это более дорогой товар. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества", — сказал экономист.
Инфляция в России на 24 марта составила 10,11% в годовом выражении
В то же время он дал прогноз, что к июлю в стране должен подешеветь картофель, поскольку к июлю в России "появится свой урожай".