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"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт - 01.04.2025, ПРАЙМ
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"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт
"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт - 01.04.2025, ПРАЙМ
"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт
К июлю в стране может подешеветь картофель. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал бывший замглавы Минсельхоза, д.э.н. Леонид Холод, рассуждая о росте цен на | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T16:27+0300
2025-04-01T16:28+0300
экономика
россия
картофель
цены
прогноз
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. К июлю в стране может подешеветь картофель. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал бывший замглавы Минсельхоза, д.э.н. Леонид Холод, рассуждая о росте цен на овощи, которые за три месяца 2025 года подорожали почти на четверть.Объясняя растущие цены в овощных магазинах и на рыночных прилавках, Холод отметил, что на сегодняшний день Россия импортирует овощи из "удаленных стран", в частности, из Египта и Турции. "Это более дорогой товар. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества", — сказал экономист.В то же время он дал прогноз, что к июлю в стране должен подешеветь картофель, поскольку к июлю в России "появится свой урожай".
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россия, картофель, цены, прогноз
Экономика, РОССИЯ, картофель, цены, прогноз
16:27 01.04.2025 (обновлено: 16:28 01.04.2025)
 
"К июлю". Экономисты обещают снижение цен на важный для россиян продукт

Экономист Холод: к июлю в России подешевеет картофель

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на одном из прилавков
Овощи на одном из прилавков - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. К июлю в стране может подешеветь картофель. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал бывший замглавы Минсельхоза, д.э.н. Леонид Холод, рассуждая о росте цен на овощи, которые за три месяца 2025 года подорожали почти на четверть.
Объясняя растущие цены в овощных магазинах и на рыночных прилавках, Холод отметил, что на сегодняшний день Россия импортирует овощи из "удаленных стран", в частности, из Египта и Турции.
"Это более дорогой товар. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества", — сказал экономист.
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В то же время он дал прогноз, что к июлю в стране должен подешеветь картофель, поскольку к июлю в России "появится свой урожай".
 
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