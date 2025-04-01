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Нацбанк Казахстана продаст около одного миллиарда долларов из Нацфонда - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Нацбанк Казахстана продаст около одного миллиарда долларов из Нацфонда
Нацбанк Казахстана продаст около одного миллиарда долларов из Нацфонда - 01.04.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Казахстана продаст около одного миллиарда долларов из Нацфонда
Национальный банк Казахстана (Центробанк) планирует реализовать в апреле от 950 миллионов до 1,05 миллиарда долларов из Национального фонда республики для... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:33+0300
2025-04-01T11:33+0300
экономика
финансы
казахстан
нацбанк
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АЛМА-АТА, 1 апр - ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана (Центробанк) планирует реализовать в апреле от 950 миллионов до 1,05 миллиарда долларов из Национального фонда республики для пополнения бюджета, сообщил регулятор. "По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в апреле Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 950 до 1 050 миллионов долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Цетробанка. Регулятор отмечает, что по итогам марта курс тенге ослаб на 1%, до 504,27 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 237 до 243 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 4,1 миллиарда долларов США. "Продажи валюты из Национального фонда за март составили 748 миллионов долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов или порядка 44 миллионов долларов США в день", - сообщили в пресс-службе регулятора. Также там добавили, что при операциях с деньгами Нацфонда для стабилизации валютного рынка республики соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что означает регулярные и равномерные продажи иностранной валюты. Уточняется, что в марте Нацбанк не проводил валютные интервенции. "Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил порядка 376 миллионов долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня", - отметил регулятор. Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года Нацбанк Казахстана возобновил норму, приостановленную в августе 2023 года, об обязательной продаже 50% валютной выручки квазигосударственными компаниями для повышения сбалансированности валютного рынка. Сообщается, что в дополнение к продажам валюты Нацбанк осуществлял также ее покупку для поддержания валютной составляющей пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на уровне 40%. В марте сумма приобретений составила 250 миллионов долларов, что равно 6% от объема рынка. В апреле ожидается, что покупки также не превысят 250 миллионов долларов. Казахстан в 2015 году перешел на денежно-кредитную политику, основанную на свободно плавающем курсе тенге, отменив валютный коридор.
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финансы, казахстан, нацбанк
Экономика, Финансы, КАЗАХСТАН, Нацбанк
11:33 01.04.2025
 
Нацбанк Казахстана продаст около одного миллиарда долларов из Нацфонда

Нацбанк Казахстана продаст порядка $1 млрд из Нацфонда для пополнения бюджета

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© flickr.com / sly06
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АЛМА-АТА, 1 апр - ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана (Центробанк) планирует реализовать в апреле от 950 миллионов до 1,05 миллиарда долларов из Национального фонда республики для пополнения бюджета, сообщил регулятор.
"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в апреле Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 950 до 1 050 миллионов долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Цетробанка.
Регулятор отмечает, что по итогам марта курс тенге ослаб на 1%, до 504,27 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 237 до 243 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 4,1 миллиарда долларов США.
"Продажи валюты из Национального фонда за март составили 748 миллионов долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов или порядка 44 миллионов долларов США в день", - сообщили в пресс-службе регулятора.
Также там добавили, что при операциях с деньгами Нацфонда для стабилизации валютного рынка республики соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что означает регулярные и равномерные продажи иностранной валюты. Уточняется, что в марте Нацбанк не проводил валютные интервенции.
"Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил порядка 376 миллионов долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня", - отметил регулятор. Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года Нацбанк Казахстана возобновил норму, приостановленную в августе 2023 года, об обязательной продаже 50% валютной выручки квазигосударственными компаниями для повышения сбалансированности валютного рынка.
Сообщается, что в дополнение к продажам валюты Нацбанк осуществлял также ее покупку для поддержания валютной составляющей пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на уровне 40%. В марте сумма приобретений составила 250 миллионов долларов, что равно 6% от объема рынка. В апреле ожидается, что покупки также не превысят 250 миллионов долларов.
Казахстан в 2015 году перешел на денежно-кредитную политику, основанную на свободно плавающем курсе тенге, отменив валютный коридор.
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ЭкономикаФинансыКАЗАХСТАННацбанк
 
 
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