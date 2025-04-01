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В Госдуме призвали пресечь схему с накруткой кешбэка - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме призвали пресечь схему с накруткой кешбэка
В Госдуме призвали пресечь схему с накруткой кешбэка - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали пресечь схему с накруткой кешбэка
Схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь - возможно, будет внесен соответствующий законопроект, сказал в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T21:12+0300
2025-04-01T21:13+0300
экономика
анатолий аксаков
кешбэк
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь - возможно, будет внесен соответствующий законопроект, сказал в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила в Роскомнадзор письмо с предложениями о противодействии клиентам-"фродерам" (которые идут на особые схемы ради получения кешбэка). АБР предложила создать межбанковские инфраструктурные базы данных клиентов. Те, кто используют "мошеннические" схемы с начислением кешбэка и возвратом товаров - "это бесконечно мигрирующая масса", отмечается в письме. Каждая кредитная организация самостоятельно выявляет таких недобросовестных лиц, но не может передавать данные о них куда-либо, отмечает также АБР. "Такая схема появилась, которую очевидно надо пресечь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Вполне возможно, что законодательно мы уже весной соответствующие предложения внесем по крайней мере. Мы планируем изучить эту ситуацию и определить вариант, в том числе и возможен законодательный", - добавил он. Также Аксаков уверен, что современные технологии позволяют отследить тех, кто злоупотребляет кешбэком от банков и пресечь это злоупотребление. Одно из направлений борьбы с данной схемой - это запрет такой рекламы, которая распространяет информацию о накрутке кешбэка, отметил он.
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анатолий аксаков, кешбэк
Экономика, Анатолий Аксаков, кешбэк
21:12 01.04.2025 (обновлено: 21:13 01.04.2025)
 
В Госдуме призвали пресечь схему с накруткой кешбэка

Аксаков: схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь - возможно, будет внесен соответствующий законопроект, сказал в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила в Роскомнадзор письмо с предложениями о противодействии клиентам-"фродерам" (которые идут на особые схемы ради получения кешбэка). АБР предложила создать межбанковские инфраструктурные базы данных клиентов. Те, кто используют "мошеннические" схемы с начислением кешбэка и возвратом товаров - "это бесконечно мигрирующая масса", отмечается в письме. Каждая кредитная организация самостоятельно выявляет таких недобросовестных лиц, но не может передавать данные о них куда-либо, отмечает также АБР.
"Такая схема появилась, которую очевидно надо пресечь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Вполне возможно, что законодательно мы уже весной соответствующие предложения внесем по крайней мере. Мы планируем изучить эту ситуацию и определить вариант, в том числе и возможен законодательный", - добавил он.
Банковские карты
Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком
10:36
Также Аксаков уверен, что современные технологии позволяют отследить тех, кто злоупотребляет кешбэком от банков и пресечь это злоупотребление. Одно из направлений борьбы с данной схемой - это запрет такой рекламы, которая распространяет информацию о накрутке кешбэка, отметил он.
 
ЭкономикаАнатолий Аксаковкешбэк
 
 
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