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Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт
Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт - 01.04.2025, ПРАЙМ
Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главами крупнейших мировых компаний показала, что Китай привержен реализации политики реформ и открытости, заявил РИА... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T04:11+0300
2025-04-01T04:11+0300
экономика
мировая экономика
китай
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 1 апр – ПРАЙМ. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главами крупнейших мировых компаний показала, что Китай привержен реализации политики реформ и открытости, заявил РИА Новости приглашенный профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань. Председатель КНР Си Цзиньпин в минувшую пятницу, 28 марта, провел встречу с руководителями крупных международных компаний, на которой присутствовали более 40 председателей правления, генеральных директоров предприятий с иностранным капиталом и представителей бизнес-ассоциаций, включая руководителей FedEx, Mercedes-Benz, Sanofi, HSBC Group, Saudi Aramco, SK Hynix, Hitachi. "Столкнувшись с ситуацией, когда США продвигают антиглобализацию и стратегическую блокаду Китая, Пекин принимает активные меры для выхода из тупика и планирует долгосрочное развитие, продолжая углублять политику реформ и открытости", - заявил Цзя Вэньшань. Он отметил, что "встреча председателя КНР с представителями международного делового сообщества не только демонстрирует твердую решимость Китая придерживаться политики открытости внешнему миру на высоком уровне, но и использует сверхбольшой рынок с населением 1,4 миллиарда человек в качестве точки опоры для построения новой экономической модели развития "двойной циркуляции" посредством институциональной открытости, предоставляя мировому бизнес сообществу "маяк определенности". По его словам, подобная практика глобализации, основанная на концепции Сообщества единой судьбы человечества, "пытается воссоздать новый международный торгово-экономический консенсус о том, что инвестиции в Китай — это инвестиции в будущее". "Текущий 2025 год является ключевым моментом для завершения 14-й пятилетки и связи с 15-й пятилеткой. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с представителями международного делового сообщества не только отражает неизменно высокое внимание Китая к международному сотрудничеству, но и свидетельствует о том, что курс Китая на осуществление политики реформ и открытости остается неизменным", - подчеркнул эксперт.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, си цзиньпин, fedex, sanofi, hsbc
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Си Цзиньпин, FedEx, Sanofi, HSBC
04:11 01.04.2025
 
Китай привержен политике реформ и открытости, заявил эксперт

Профессор Шаньдуна Цзя Вэньшань: Китай привержен политике реформ и открытости

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ПЕКИН, 1 апр – ПРАЙМ. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главами крупнейших мировых компаний показала, что Китай привержен реализации политики реформ и открытости, заявил РИА Новости приглашенный профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань.
Председатель КНР Си Цзиньпин в минувшую пятницу, 28 марта, провел встречу с руководителями крупных международных компаний, на которой присутствовали более 40 председателей правления, генеральных директоров предприятий с иностранным капиталом и представителей бизнес-ассоциаций, включая руководителей FedEx, Mercedes-Benz, Sanofi, HSBC Group, Saudi Aramco, SK Hynix, Hitachi.
"Столкнувшись с ситуацией, когда США продвигают антиглобализацию и стратегическую блокаду Китая, Пекин принимает активные меры для выхода из тупика и планирует долгосрочное развитие, продолжая углублять политику реформ и открытости", - заявил Цзя Вэньшань.
Он отметил, что "встреча председателя КНР с представителями международного делового сообщества не только демонстрирует твердую решимость Китая придерживаться политики открытости внешнему миру на высоком уровне, но и использует сверхбольшой рынок с населением 1,4 миллиарда человек в качестве точки опоры для построения новой экономической модели развития "двойной циркуляции" посредством институциональной открытости, предоставляя мировому бизнес сообществу "маяк определенности".
По его словам, подобная практика глобализации, основанная на концепции Сообщества единой судьбы человечества, "пытается воссоздать новый международный торгово-экономический консенсус о том, что инвестиции в Китай — это инвестиции в будущее".
"Текущий 2025 год является ключевым моментом для завершения 14-й пятилетки и связи с 15-й пятилеткой. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с представителями международного делового сообщества не только отражает неизменно высокое внимание Китая к международному сотрудничеству, но и свидетельствует о том, что курс Китая на осуществление политики реформ и открытости остается неизменным", - подчеркнул эксперт.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРСШАСи ЦзиньпинFedExSanofiHSBC
 
 
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