Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае прокомментировали ситуацию на Украине - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/kitaj-856269492.html
В Китае прокомментировали ситуацию на Украине
В Китае прокомментировали ситуацию на Украине - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Китае прокомментировали ситуацию на Украине
Украинский кризис стал проверкой принципов китайской дипломатии, ведь даже в условиях давления Запада позиция Китая по кризису осталась неизменной, это ценно,... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T04:47+0300
2025-04-01T04:47+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
украина
кнр
ван и
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856269492.jpg?1743472075
ШАНХАЙ (Китай), 1 апр – ПРАЙМ. Украинский кризис стал проверкой принципов китайской дипломатии, ведь даже в условиях давления Запада позиция Китая по кризису осталась неизменной, это ценно, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "В 2022 году, когда ситуация в мире фактически развивалась в условиях военного конфликта или даже войны, китайская дипломатия, как мне кажется, также подверглась испытанию. Следует сказать, что дипломатическая позиция Китая осталась неизменной и весьма стабильной. Но политика Китая (по украинскому кризису - ред.) подверглась сомнению со стороны некоторых западных друзей, они спрашивали, что с происходит с Китаем", - заявил Фэн Шаолэй, комментируя критику Запада в адрес Китая из-за того, что он не поддержал антироссийские санкции и не осудил СВО. Он отметил, что "принципиальная позиция (Китая по Украине – ред.) не изменилась, но нас действительно проверили". "Но я хочу сказать, что это действительно ценно, то есть, даже когда мы находимся под давлением Запада, наше отношение к войне и позиция, которую мы занимаем, от начала до конца остается неизменной", - подчеркнул аналитик в разговоре с агентством на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным и справедливым обсуждением всех мирных планов.
китай
украина
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, украина, кнр, ван и
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, УКРАИНА, КНР, Ван И
04:47 01.04.2025
 
В Китае прокомментировали ситуацию на Украине

Аналитик Шаолэй: украинский кризис стал проверкой принципов китайской дипломатии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ШАНХАЙ (Китай), 1 апр – ПРАЙМ. Украинский кризис стал проверкой принципов китайской дипломатии, ведь даже в условиях давления Запада позиция Китая по кризису осталась неизменной, это ценно, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй.
"В 2022 году, когда ситуация в мире фактически развивалась в условиях военного конфликта или даже войны, китайская дипломатия, как мне кажется, также подверглась испытанию. Следует сказать, что дипломатическая позиция Китая осталась неизменной и весьма стабильной. Но политика Китая (по украинскому кризису - ред.) подверглась сомнению со стороны некоторых западных друзей, они спрашивали, что с происходит с Китаем", - заявил Фэн Шаолэй, комментируя критику Запада в адрес Китая из-за того, что он не поддержал антироссийские санкции и не осудил СВО.
Он отметил, что "принципиальная позиция (Китая по Украине – ред.) не изменилась, но нас действительно проверили".
"Но я хочу сказать, что это действительно ценно, то есть, даже когда мы находимся под давлением Запада, наше отношение к войне и позиция, которую мы занимаем, от начала до конца остается неизменной", - подчеркнул аналитик в разговоре с агентством на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.
Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным и справедливым обсуждением всех мирных планов.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙУКРАИНАКНРВан И
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала