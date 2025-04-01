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Киев и Вашингтон начали консультации о новой версии соглашения о минералах - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Киев и Вашингтон начали консультации о новой версии соглашения о минералах
Киев и Вашингтон начали консультации о новой версии соглашения о минералах - 01.04.2025, ПРАЙМ
Киев и Вашингтон начали консультации о новой версии соглашения о минералах
Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T12:58+0300
2025-04-01T12:58+0300
политика
украина
андрей сибига
сша
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров. "Я вам подтверждаю, что министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны... Мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций", - заявил Сибига в ходе общения с прессой. Запись выступления министра опубликовал украинский телеканал "Общественное". Как уточнил Сибига, Украина была готова к подписанию ранее согласованного рамочного договора, теперь же приступила к изучению нового документа. В соответствии с действующими нормами законодательства, Киев начал официальную обработку документа с выполнением всех внутригосударственных процедур, отметил министр. Необходимое для прохождения процедур время, как и их перечень, Сибига не назвал. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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украина
сша
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украина, андрей сибига, сша
Политика, УКРАИНА, Андрей Сибига, США
12:58 01.04.2025
 
Киев и Вашингтон начали консультации о новой версии соглашения о минералах

МИД Украины: Киев и Вашингтон начали консультации о соглашения о минералах

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.
"Я вам подтверждаю, что министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны... Мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций", - заявил Сибига в ходе общения с прессой. Запись выступления министра опубликовал украинский телеканал "Общественное".
Как уточнил Сибига, Украина была готова к подписанию ранее согласованного рамочного договора, теперь же приступила к изучению нового документа. В соответствии с действующими нормами законодательства, Киев начал официальную обработку документа с выполнением всех внутригосударственных процедур, отметил министр. Необходимое для прохождения процедур время, как и их перечень, Сибига не назвал.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово
28 марта, 12:29
 
ПолитикаУКРАИНААндрей СибигаСША
 
 
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