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В Белом доме рассказали о контактах с Россией и Украиной
В Белом доме рассказали о контактах с Россией и Украиной - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Белом доме рассказали о контактах с Россией и Украиной
США активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, президент Дональд Трамп лично вовлечён в этот... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T19:51+0300
2025-04-01T19:51+0300
2025-04-01T19:53+0300
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ВАШИНГТОН, 1 апр – ПРАЙМ. США активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, президент Дональд Трамп лично вовлечён в этот процесс, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Наша команда продолжает взаимодействовать с россиянами, как и с украинцами, а президент продолжает быть очень и очень вовлечён лично в эту тему каждый день", — сказала Левитт на брифинге.В понедельник Левитт сообщила, что Трамп выразил недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон конфликта, добавив, что президент США ясно дал понять, какие шаги, по его мнению, необходимо предпринять для завершения боевых действий.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американской прессе, согласно которым Трамп якобы "был очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина, отметив, что в публикациях отсутствуют прямые цитаты американского президента.
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белый дом, контакты, россия, дональд трамп
Политика, Белый дом, контакты, РОССИЯ, Дональд Трамп
В Белом доме рассказали о контактах с Россией и Украиной
Белый дом: США активно контактируют с РФ и Украиной при личном участии Трампа
ВАШИНГТОН, 1 апр – ПРАЙМ. США активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, президент Дональд Трамп лично вовлечён в этот процесс, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Наша команда продолжает взаимодействовать с россиянами, как и с украинцами, а президент продолжает быть очень и очень вовлечён лично в эту тему каждый день", — сказала Левитт на брифинге.
В понедельник Левитт сообщила, что Трамп выразил недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон конфликта, добавив, что президент США ясно дал понять, какие шаги, по его мнению, необходимо предпринять для завершения боевых действий.
В США заявили, что Россия и Китай бросают Западу новый вызов
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американской прессе, согласно которым Трамп якобы "был очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина, отметив, что в публикациях отсутствуют прямые цитаты американского президента.