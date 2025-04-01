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В Техасе растет число заболевших корью, сообщил Минздрав

В Техасе растет число заболевших корью, сообщил Минздрав - 01.04.2025, ПРАЙМ

В Техасе растет число заболевших корью, сообщил Минздрав

Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 422, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T22:13+0300

2025-04-01T22:13+0300

2025-04-01T22:13+0300

сша

техас

корь

заболевание

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 422, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата. На минувшей неделе министерство сообщало о 327 случаях заражения. "На данный момент с конца января зафиксировано 422 случая (заболевания корью - ред.). Сорок два пациента госпитализированы", - говорится на сайте ведомства. Первый случай летального исхода в результате вспышки кори в Техасе был зарегистрирован в конце февраля, погибшим был невакцинированный школьник. Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.

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сша, техас, корь, заболевание