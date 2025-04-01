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В Техасе растет число заболевших корью, сообщил Минздрав
В Техасе растет число заболевших корью, сообщил Минздрав - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Техасе растет число заболевших корью, сообщил Минздрав
Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 422, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T22:13+0300
2025-04-01T22:13+0300
2025-04-01T22:13+0300
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техас
корь
заболевание
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 422, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата. На минувшей неделе министерство сообщало о 327 случаях заражения. "На данный момент с конца января зафиксировано 422 случая (заболевания корью - ред.). Сорок два пациента госпитализированы", - говорится на сайте ведомства. Первый случай летального исхода в результате вспышки кори в Техасе был зарегистрирован в конце февраля, погибшим был невакцинированный школьник. Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
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сша, техас, корь, заболевание
США, Техас, корь, заболевание
В Техасе растет число заболевших корью, сообщил Минздрав
Минздрав США: число заболевших корью в Техасе возросло до 422
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 422, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата.
На минувшей неделе министерство сообщало о 327 случаях заражения.
"На данный момент с конца января зафиксировано 422 случая (заболевания корью - ред.). Сорок два пациента госпитализированы", - говорится на сайте ведомства.
Первый случай летального исхода в результате вспышки кори в Техасе был зарегистрирован в конце февраля, погибшим был невакцинированный школьник.
Администрация Трампа сократила сотрудников центра профилактики заболеваний
Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.