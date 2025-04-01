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Премьер Стармер сделал заявление о кризисе стоимости жизни в Британии - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьер Стармер сделал заявление о кризисе стоимости жизни в Британии
Премьер Стармер сделал заявление о кризисе стоимости жизни в Британии - 01.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Стармер сделал заявление о кризисе стоимости жизни в Британии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что кризис стоимости жизни, начавшийся в стране несколько лет назад, до сих пор продолжается и сказывается... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T20:04+0300
2025-04-01T20:04+0300
экономика
великобритания
кир стармер
кризис
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что кризис стоимости жизни, начавшийся в стране несколько лет назад, до сих пор продолжается и сказывается на простых жителях. "Я думаю, что большинство людей скажут, что кризис стоимости жизни продолжается и они чувствуют финансовое давление", - сказал он в интервью телеканалу Sky News. Как напоминает телеканал, с 1 апреля в Британии подорожают счета на воду, энергию, интернет и другие. Сам Стармер при этом утверждает, что "в среднем" зарплаты растут быстрее цен. В октябре 2024 года лейбористское правительство Британии представило свой первый финансовый план после прихода к власти ранее в июле. Он предполагает привлечение в казну дополнительных 40 миллиардов фунтов за счет повышения налогов. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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великобритания, кир стармер, кризис
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, кризис
20:04 01.04.2025
 
Премьер Стармер сделал заявление о кризисе стоимости жизни в Британии

Sky News: Стармер признал, что Британии продолжается кризис стоимости жизни

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что кризис стоимости жизни, начавшийся в стране несколько лет назад, до сих пор продолжается и сказывается на простых жителях.
"Я думаю, что большинство людей скажут, что кризис стоимости жизни продолжается и они чувствуют финансовое давление", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.
Как напоминает телеканал, с 1 апреля в Британии подорожают счета на воду, энергию, интернет и другие. Сам Стармер при этом утверждает, что "в среднем" зарплаты растут быстрее цен.
В октябре 2024 года лейбористское правительство Британии представило свой первый финансовый план после прихода к власти ранее в июле. Он предполагает привлечение в казну дополнительных 40 миллиардов фунтов за счет повышения налогов.
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Вчера, 15:34
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯКир Стармеркризис
 
 
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