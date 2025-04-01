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Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара к лире - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/kurs-856282149.html
Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара к лире
Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара к лире - 01.04.2025, ПРАЙМ
Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара к лире
Немецкий Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 до 42, согласно ожиданиям организации, политическая... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:56+0300
2025-04-01T13:56+0300
экономика
турция
commerzbank
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АНКАРА, 1 апр – ПРАЙМ. Немецкий Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 до 42, согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики, сообщила газета Ekonomim. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила ранее Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции. "Commerzbank повысил прогноз курса доллара США к турецкой лире как на конец этого, так и на конец следующего года. Аналитик Commerzbank Тата Госе отметила, что турецкая лира, скорее всего, ослабнет, если протесты и политическая неопределенность будут продолжаться еще некоторое время после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Заявив, что эта ситуация повлияет на международные отношения, аналитик сказала: "При таком сценарии ежедневное вмешательство и управление лирой будет стоить дорого; валюта продолжит падать, подталкивая инфляцию к дальнейшему росту", - приводит издание её слова. "Commerzbank повысил прогноз курса доллара по отношению к лире до 42 к концу 2025 года и 46 к концу 2026 года; предыдущие прогнозы составляли 38 и 40 соответственно", - говорится в сообщении.
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турция, commerzbank
Экономика, ТУРЦИЯ, commerzbank
13:56 01.04.2025
 
Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара к лире

Ekonomim: Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара к лире до 42

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости
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АНКАРА, 1 апр – ПРАЙМ. Немецкий Commerzbank повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 до 42, согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики, сообщила газета Ekonomim.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила ранее Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
"Commerzbank повысил прогноз курса доллара США к турецкой лире как на конец этого, так и на конец следующего года. Аналитик Commerzbank Тата Госе отметила, что турецкая лира, скорее всего, ослабнет, если протесты и политическая неопределенность будут продолжаться еще некоторое время после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Заявив, что эта ситуация повлияет на международные отношения, аналитик сказала: "При таком сценарии ежедневное вмешательство и управление лирой будет стоить дорого; валюта продолжит падать, подталкивая инфляцию к дальнейшему росту", - приводит издание её слова.
"Commerzbank повысил прогноз курса доллара по отношению к лире до 42 к концу 2025 года и 46 к концу 2026 года; предыдущие прогнозы составляли 38 и 40 соответственно", - говорится в сообщении.
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