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МИД Латвии допустил возможность отправки "миротворцев" на Украину
МИД Латвии допустил возможность отправки "миротворцев" на Украину - 01.04.2025, ПРАЙМ
МИД Латвии допустил возможность отправки "миротворцев" на Украину
Латвия не исключает возможности отправки своих военных на Украину в качестве "миротворческих сил", заявила в интервью газете Pais глава МИД страны Байба Браже. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:00+0300
2025-04-01T09:00+0300
2025-04-01T09:00+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Латвия не исключает возможности отправки своих военных на Украину в качестве "миротворческих сил", заявила в интервью газете Pais глава МИД страны Байба Браже. "Это секретная информация, я не могу комментировать ее подробнее. Мы не исключаем этот вариант, но он потребует четких военно-политических консультаций", - заявила Браже, отвечая на вопрос, будет ли Латвия готова отправить "миротворческие силы" на Украину, как то планируют Франция и Великобритания. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
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латвия
МИД Латвии допустил возможность отправки "миротворцев" на Украину
Браже: Латвия не исключает возможности отправки своих "миротворцев" на Украину
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Латвия не исключает возможности отправки своих военных на Украину в качестве "миротворческих сил", заявила в интервью газете Pais глава МИД страны Байба Браже.
"Это секретная информация, я не могу комментировать ее подробнее. Мы не исключаем этот вариант, но он потребует четких военно-политических консультаций", - заявила Браже, отвечая на вопрос, будет ли Латвия готова отправить "миротворческие силы" на Украину, как то планируют Франция и Великобритания.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении