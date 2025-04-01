https://1prime.ru/20250401/latviya-856271703.html

МИД Латвии допустил возможность отправки "миротворцев" на Украину

МИД Латвии допустил возможность отправки "миротворцев" на Украину - 01.04.2025, ПРАЙМ

МИД Латвии допустил возможность отправки "миротворцев" на Украину

Латвия не исключает возможности отправки своих военных на Украину в качестве "миротворческих сил", заявила в интервью газете Pais глава МИД страны Байба Браже. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T09:00+0300

2025-04-01T09:00+0300

2025-04-01T09:00+0300

политика

латвия

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/27/841372762_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_3e8309b2c1830a4c0d33135c74a1ac7d.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Латвия не исключает возможности отправки своих военных на Украину в качестве "миротворческих сил", заявила в интервью газете Pais глава МИД страны Байба Браже. "Это секретная информация, я не могу комментировать ее подробнее. Мы не исключаем этот вариант, но он потребует четких военно-политических консультаций", - заявила Браже, отвечая на вопрос, будет ли Латвия готова отправить "миротворческие силы" на Украину, как то планируют Франция и Великобритания. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.

https://1prime.ru/20250326/makron-856138682.html

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

латвия