https://1prime.ru/20250401/lavrov-856277284.html

Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина

Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина - 01.04.2025, ПРАЙМ

Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина

Лидеры России и Китая настроены на последовательное укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T11:39+0300

2025-04-01T11:39+0300

2025-04-01T11:39+0300

политика

россия

сергей лавров

ван и

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Лидеры России и Китая настроены на последовательное укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел КНР Ван И. "Россию и Китай объединяет не только историческое и боевое братство, протяженная общая граница, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов... Именно так нас ориентируют наши руководители - президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Недавно в ходе контакта по видеоконференцсвязи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки. Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", - заявил Лавров в ходе переговоров с Ван И. Он подчеркнул, что в ответственности Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время. Министр иностранных дел КНР Ван И посещает Россию с 31 марта по 2 апреля по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

https://1prime.ru/20250401/sotrudnichestvo-856271152.html

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россия, сергей лавров, ван и