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Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина - 01.04.2025, ПРАЙМ
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина
Лидеры России и Китая настроены на последовательное укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:39+0300
2025-04-01T11:39+0300
политика
россия
сергей лавров
ван и
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Лидеры России и Китая настроены на последовательное укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел КНР Ван И. "Россию и Китай объединяет не только историческое и боевое братство, протяженная общая граница, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов... Именно так нас ориентируют наши руководители - президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Недавно в ходе контакта по видеоконференцсвязи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки. Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", - заявил Лавров в ходе переговоров с Ван И. Он подчеркнул, что в ответственности Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время. Министр иностранных дел КНР Ван И посещает Россию с 31 марта по 2 апреля по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
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россия, сергей лавров, ван и
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, Ван И
11:39 01.04.2025
 
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина

Лавров: лидеры РФ и КНР настроены на укрепление "российско-китайской связки"

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Лидеры России и Китая настроены на последовательное укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Россию и Китай объединяет не только историческое и боевое братство, протяженная общая граница, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов... Именно так нас ориентируют наши руководители - президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Недавно в ходе контакта по видеоконференцсвязи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки. Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", - заявил Лавров в ходе переговоров с Ван И.
Он подчеркнул, что в ответственности Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время.
Министр иностранных дел КНР Ван И посещает Россию с 31 марта по 2 апреля по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
Глава Канцелярии по иностранным делам Ван И - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Глава МИД КНР обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая
08:50
 
ПолитикаРОССИЯСергей ЛавровВан И
 
 
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