https://1prime.ru/20250401/lavrov-856277284.html
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина - 01.04.2025, ПРАЙМ
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина
Лидеры России и Китая настроены на последовательное укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:39+0300
2025-04-01T11:39+0300
2025-04-01T11:39+0300
политика
россия
сергей лавров
ван и
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Лидеры России и Китая настроены на последовательное укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел КНР Ван И. "Россию и Китай объединяет не только историческое и боевое братство, протяженная общая граница, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов... Именно так нас ориентируют наши руководители - президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Недавно в ходе контакта по видеоконференцсвязи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки. Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", - заявил Лавров в ходе переговоров с Ван И. Он подчеркнул, что в ответственности Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время. Министр иностранных дел КНР Ван И посещает Россию с 31 марта по 2 апреля по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
https://1prime.ru/20250401/sotrudnichestvo-856271152.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, ван и
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, Ван И
Лавров и Ван И обсудили укрепление отношений Москвы и Пекина
Лавров: лидеры РФ и КНР настроены на укрепление "российско-китайской связки"
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Лидеры России и Китая настроены на последовательное укрепление "российско-китайской связки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Россию и Китай объединяет не только историческое и боевое братство, протяженная общая граница, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов... Именно так нас ориентируют наши руководители - президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Недавно в ходе контакта по видеоконференцсвязи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки. Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", - заявил Лавров в ходе переговоров с Ван И.
Он подчеркнул, что в ответственности Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время.
Министр иностранных дел КНР Ван И посещает Россию с 31 марта по 2 апреля по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
Глава МИД КНР обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая