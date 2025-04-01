https://1prime.ru/20250401/lavrov-856291441.html
Лавров заявил о соблюдении Россией моратория на удары по энергообъектам
Лавров заявил о соблюдении Россией моратория на удары по энергообъектам - 01.04.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил о соблюдении Россией моратория на удары по энергообъектам
Российская сторона на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД России Сергей | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T17:42+0300
2025-04-01T17:42+0300
2025-04-01T17:48+0300
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российская сторона на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД России Сергей Лавров."Российская армия соблюдает мораторий, который президент приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом 18 марта", - подчеркнул министр.Министерство обороны России в свою очередь утверждает, что украинский режим продолжает наносить односторонние удары по энергетическим объектам России.Россия передала США, а также в ООН и ОБСЕ информацию о том, как Украина нарушает мораторий на атаки по энергообъектам, сообщил Лавров."Перечень нарушений, которые привел (глава Минобороны РФ) Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью", - сказал он.
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россия, сергей лавров
Лавров заявил о соблюдении Россией моратория на удары по энергообъектам
Лавров: РФ соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российская сторона на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Российская армия соблюдает мораторий, который президент приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом 18 марта", - подчеркнул министр.
Министерство обороны России в свою очередь утверждает, что украинский режим продолжает наносить односторонние удары по энергетическим объектам России.
Россия передала США, а также в ООН и ОБСЕ информацию о том, как Украина нарушает мораторий на атаки по энергообъектам, сообщил Лавров.
ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики
"Перечень нарушений, которые привел (глава Минобороны РФ) Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью", - сказал он.